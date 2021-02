“Il marito di Mara Venier: è morto”: la conduttrice replica alla fake news sulla morte di Nicola Carraro

“Nicola Carraro, marito di Mara Venier è morto. Ci mancherà”: la bufala pubblicata da un sito è corsa veloce sul web e Mara Venier non l’ha presa bene. Ma la cosa non è piaciuta nemmeno ai suoi tanti follower e amici vip.

“Nicola Carraro, marito di Mara Venier, è morto”: la bufala sul web

La conduttrice veneziana si è sfogata sul proprio profilo Instagram, dove ha due milioni di follower: “Mio marito è vivo e sta benissimo (solo mal di denti!!!). Ma che cazz… scrivete! Vergognatevi! Siete delle m…eeeeee!!!!!!Continuo a ricevere messaggi..#megratto #ta..i vostra”, le parole dirette al sito che ha diffuso la fake news.

Mara Venier ha anche rilanciato nelle proprie stories Instagram i tanti messaggi di solidarietà e di affetto ricevuti, che criticano seccamente la triste bufala.

La solidarietà social a Mara Venier

Tra i messaggi arrivati alla conduttrice ci sono quelli di Laura Pausini, Elena Santarelli, Elisabetta Gregoraci, Nunzia Di Girolamo, Max Giusti, Eva Grimaldi, Valeria Marini, Ferzan Ozpetek, Rita Dalla Chiesa, Nino D’Angelo, Michelle Hunziker, Antonio Razzi, Laura Chiatti, Alessia Marcuzzi e Jerry Calà, ex marito di Mara.

Tra i commenti anche quello della figlia di Mara Venier, Elisabetta Ferracini, che ha scritto lapidaria, linkando il sito in questione: “Vergognatevi, stronz*!”. Parole che hanno riscosso gli applausi social di Mara Venier.

Mara Venier: marito, ex mariti, figli, vita privata

Nata a Venezia il 20 ottobre del 1950, Mara Povoleri, vero nome di Mara Venier, ha debuttato nel mondo dello spettacolo come attrice, per poi passare alla condizione televisiva alla fine degli anni ottanta, raggiungendo il successo negli anni novanta con la conduzione del contenitore di Rai 1 Domenica in, che ha presentato per dodici stagioni.

A 18 anni ha avuto la prima figlia, Elisabetta Ferracini, anche lei conduttrice televisiva, dal primo marito Francesco Ferracini, ma il matrimonio è durato poco.

In seguito ha avuto un secondo figlio, Paolo, dall’attore Pier Paolo Capponi. Nel 1984 ha sposato l’attore Jerry Calà, da cui si è separata nel 1987. Quindi ha avuto una lunga relazione con Renzo Arbore, terminata nel 1995, e poi due brevi storie con l’attore italoamericano Armand Assante e con lo scrittore Maxwell Alexander. Dal 2006 la Venier è sposata con il produttore cinematografico Nicola Carraro. Che è vivo e sta bene.