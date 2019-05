Mark Caltagirone, Pamela Prati lascia l’agenzia di Eliana Michelazzo

ROMA – Pamela Prati lascia la “Aicos Management Group” di Eliana Michelazzo. Lo ha comunicato la stessa showgirl attraverso una nota diffusa dai suoi avvocati.

“Con la presente nota – si legge – si informa che, la scrivente Avv. Irene della Rocca, in qualità di legale di fiducia della Sig.ra Pamela Prati, ha provveduto a risolvere il contratto tra la stessa e l’agenzia Aicos Management Group di Michelazzo Eliana. Il rapporto si intende risolto anche in merito alla carica onorifica di direttrice della stessa Aicos Management assunto dalla Sig. ra Prati. Per quanto premesso, da oggi in avanti, la mia assistita non ha più nulla a che fare con la società Aicos Management Group di Michelazzo Eliana”.

Proprio stasera, a “Live – Non è la d’Urso”, andrà in onda l’intervista di Barbara d’Urso a Eliana Michelazzo. Intervista nella quale la Michelazzo ha confessato che “Mark Caltagirone non esiste”.

“In tv – ha raccontato la Michelazzo – ho mentito, non ho mai incontrato Mark Caltagirone, l’ho visto solo in un video di pochi secondi in cui lui è in auto con la mia socia Pamela Perricciolo. La voce di quell’uomo è diversa da quella della telefonata avvenuta nel programma Live. A questo punto credo non esista”.

L’agente ha poi rivelato in lacrime: “Io sono stata la prima vittima di questo sistema. Da 10 anni ho un fidanzato fantasma, Simone Coppi, solo ora ho aperto gli occhi: mi mandava foto, messaggi, un anello, mi sono tatuata il suo nome. Adesso, ascoltando le storie delle altre vittime, ho capito la verità: non esiste. Preferirei non sapere chi si nasconde dietro quelle false identità…”.