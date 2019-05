Mark Caltagirone, Pamela Prati furiosa: “Le televisioni vogliono solo…”

ROMA – Pamela Prati, via Instagram, sbotta e accusa le televisioni di voler fare ascolti con la storia di Mark Caltagirone: “Nessuno vuole mettere la parola fine a questa storia perché ci stanno facendo puntate su puntate facendo ascolti – scrive la Prati – Ma io diffido chiunque a dire che io sia plagiata, o che io non sia capace di intendere o volere”.

“Queste sono parole gravi che vanno usate con molta attenzione – spiega – E ripeto ogni giorno capisco sempre di più che l’amicizia viene espressa solo per i like o per i cachet. Per tutti gli altri che ho visto un paio di volte perché nella stessa agenzia, sinceramente non vi vedevo così terrorizzate, anzi…”. Fonte: Instagram.