Marlene Kuntz chi sono: nomi componenti, genere musicale, significato nome del gruppo musicale

Chi sono i Marlene Kuntz: nomi componenti, genere musicale, significato nome del gruppo musicale. I Marlene Kuntz sono tra gli ospiti della puntata odierna di Propaganda Live.

I nomi dei componenti del gruppo musicale Marlene Kuntz

La formazione attuale del gruppo musicale:

Cristiano Godano – voce, chitarra (1989–presente)

Riccardo Tesio – chitarra (1989–presente)

Luca “Lagash” Saporiti – basso (2007–presente)

Davide Arneodo – polistrumentista (tastiere, violino, synth, piano, mandobird, percussioni, cori) (2007–2014, 2018–presente)

Sergio Carnevale – batteria, percussioni (2021–presente).

Riportiamo anche, gli ex componenti:

Luca Bergia – batteria, percussioni, cori (1989–2020)

Alex Astegiano – voce, percussioni (1989–1990)

Franco Ballatore – basso (1989–1993)

Gianluca Viano – basso (1993–1994)

Dan Solo – basso (1995–2004)

Gianni Maroccolo – basso (2004–2007).

Senza dimenticare, i turnisti:

Paolo Enria – basso (1994–1995)

Rob Ellis – tastiere (2005).

Il genere musicale dei Marlene Kuntz

I Marlene Kuntz sono un gruppo alternative rock italiano formatosi nel 1989 e originario della provincia di Cuneo. Emersi sulla scena rock italiana verso la metà degli anni novanta, sono stilisticamente avvicinabili alla fusione tra rumore e forma canzone operata dai Sonic Youth e alle sonorità dei gruppi di noise rock in generale, pur mantenendo una forte vena cantautorale.

Cosa significa il loro nome

Come scrive Wikipedia, poco prima del primo concerto, il gruppo era alla ricerca di un nome. Astegiano propose Marlene, visto il fascino che l’attrice Marlene Dietrich esercitava sull’immaginario collettivo.

Poi Godano aggiunse Kuntz, dopo aver ascoltato un pezzo dei Butthole Surfers intitolato appunto Kuntz, termine slang della lingua inglese che corrisponde all’italiano fighe.

Si pensò di chiamare il gruppo Marlene Kuntz e le sue suppellettili, vista la loro abitudine di usare oggetti di ogni tipo per creare dei suoni. Questa idea fu in seguito abbandonata per evitare equivoci, data l’abitudine dei gruppi di rock demenziale di usare nomi composti, e il gruppo assunse il nome definitivo Marlene Kuntz.