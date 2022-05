Marracash chi è, età, dove e quando è nato, vero nome, Elodie, vita privata, Instagram, Fedez, dove vive, biografia e carriera. Il rapper Marracash è ospite questa sera 25 maggio del programma Le Iene. Il programma è in onda su Italia 1 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, vero nome, biografia di Marracash

Marracash, pseudonimo di Fabio Bartolo Rizzo, è nato il 22 maggio del 1979 a Nicosia, in provincia di Enna. Ha 43 anni. Si trasferisce a Milano con la famiglia e, ottenuto il diploma di perito elettronico, incide le sue prime strofe sotto lo pseudonimo di Juza delle Nuvole. Compare nel demo del 1999 The Royal Rumble di Prodigio, a fianco di Jake La Furia, Gué Pequeno, Vincenzo da Via Anfossi e Dargen D’Amico.

Elodie, fidanzata, dove vive, Instagram, vita privata di Marracash

In passato il rapper ha avuto una relazione con la modella e conduttrice Giulia Salemi. Nel 2019 si lega sentimentalmente alla cantante Elodie. Durante una recente intervista, riguardo al suo rapporto con la cantante, il rapper ha rivelato: “Il nostro rapporto esiste ancora. Difficile spiegarlo però alla gente abituata a caselle predefinite. Non è una relazione come la si intende là fuori, ma ci vogliamo bene, molto bene”. Il rapper non ha figli e vive a Milano. Profilo Instagram: @kingmarracash.

Adotta definitivamente il nome d’arte Marracash perché da piccolo gli altri bambini lo chiamavano “marocchino”. Durante un’intervista ha rivelato di essere affetto da bipolarismo: “Ho vissuto un momento di euforia estrema in cui non riuscivo più a dormire. Stavo a mille e sono andato da uno psicologo e da uno psichiatra, entrambi, e mi hanno detto che avevo lievemente questo disturbo”.

Il rapper ha rivelato di essersi pentito di aver collaborato con Fedez, affermando in seguito: “Trovo che le frecciatine siano ormai un confronto sterile, siamo adulti. Io e Fedez siamo diversi ma non c’è nulla di personale, non ce l’ho con lui”.

La carriera di Marracash

Il rapper fa il suo esordio nel 2005 con il mixtape autoprodotto Roccia Music I, che ha visto la partecipazione del collettivo Dogo Gang. Ottiene un notevole successo e firma un contratto discografico con la Universal Music Group, con la quale nel 2008 pubblica il primo album solista, l’omonimo Marracash. Il disco ottiene subito successo e viene certificato disco d’oro. Nel 2010 pubblica Fino a qui tutto bene e l’anno successivo King del rap. Nel 2015 arriva il quarto album del rapper, Status, e nel 2016, in collaborazione con Gué Pequeno, pubblica Santeria. Persona è il suo sesto lavoro in studio e nel 2021 pubblica Noi, loro, gli altri.

