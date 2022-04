Marta Filippi chi è, età, dove e quando è nata, altezza, peso, fidanzato, figli, Instagram, vita privata. E’ una delle doppiatrici più apprezzate, ma sta familiarizzando sempre più anche col piccolo schermo. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nata, età, altezza, peso, la biografia di Marta Filippi

Marta Filippi è nata a Roma il 30 novembre 1993. Allo stato attuale ha dunque 28 anni. E’ del segno zodiacale del Sagittario. Non abbiamo notizie sulla sua altezza e sul peso, così come abbiamo scarsissime info sulla sua biografia.

Fidanzato, figli, Instagram, la vita privata di Marta Filippi

Come sopra, non sappiamo praticamente niente della sua vita privata. Quindi non sappiamo se abbia un fidanzato o dei figli. L’unica finestra sulla sua sfera più intima è affidata al suo account ufficiale su Instagram.

Chi ha doppiato Marta Filippi?

I personaggi più famosi doppiati da Marta sono Sabrina Spellman (Kiernan Shipka), la giovane strega della serie tv di Netflix, e Olivia (Simone Ashley) di Sex Education, altra serie tv di Netflix. E poi ancora nelle serie Velvet Collection (Lucia Diez), Unorthodox (Tamar Amit-Joseph), Bad Blood (Andrea Senior), El Chapo (Juliana Caicedo).

Per quanto riguarda i film, sempre su Netflix la troviamo in Pieces of a woman (Iliza Shlesinger), Sierra Burgess è una sfigata (Kristine Froseth) e The Osiris Child (Bianca Bradley).