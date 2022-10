Marta Flavi chi è, età, dove e quando è nata, marito, Maurizio Costanzo, figli, vita privata, malattia

Marta Flavi chi è, età, dove e quando è nata, marito, compagno, figli, vita privata, malattia della conduttrice. Marta Flavi è ospite di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda ogni pomeriggio su RaiUno.

Dove e quando è nata, età, carriera e biografia di Marta Flavi

Marta Flavi, all’anagrafe Marta Caterina Fiorentino, è nata a Roma il 9 aprile 1951 (età 71 anni). L’esordio nel piccolo schermo arriva grazie all’emittente laziale Quinta Rete dove si fa apprezzare come annunciatrice e presenta per tre stagioni consecutive L’ora dei ragazzi, programma per bambini all’interno del quale vanno in onda cartoni animati giapponesi.

Il successo e la popolarità arrivano però con il talk show Agenzia Matrimoniale, andato in onda su Canale 5 dal 1989 fino al 1995. Nel 1992 su Rete 4 a condurre lo speciale L’amore comincia a 40 anni… di Sentieri, dedicato alla soap opera made in USA, Sentieri. Torna in televisione nel 2009, dopo una breve esperienza in radio, alla guida della rubrica Mi Manchi all’interno del programma Unomattina Weekend. Da alcuni anni cura una rubrica di posta del cuore per il settimanale di gossip Nuovo.

Marito, compagno e figli: la vita privata di Marta Flavi

Marta Flavi è stata sposata con il famoso giornalista e conduttore televisivo Maurizio Costanzo. I due, che convivevano già da anni, convolarono a nozze il 7 giugno del 1989, ma si separarono l’anno dopo. Sulla sua vita privata attuale non si conosce granché. La conduttrice non ha figli, ma ha detto di averne desiderato uno moltissimo in passato e di aver tentato in tutti i modi di far avverare il suo sogno attraverso la fecondazione assistita, ma purtroppo non ci è riuscita.