Marta Flavi: "Il mio matrimonio con Maurizio Costanzo? Non ho rimpianti..."

Marta Flavi ha parlato di Maurizio Costanzo nel corso di una intervista rilasciata durante Oggi è un altro giorno su Rai 1. Riportiamo di seguito, le sue dichiarazioni durante questa trasmissione televisiva.

Marta Flavi a Oggi è un altro giorno: “Non ho rimpianti sul mio matrimonio con Maurizio Costanzo”

“Il mio matrimonio con Maurizio Costanzo? Non ho rimpianti, rifarei tutto ma in tempi più stretti, magari mi separeri prima. Gli uomini dopo poco tempo iniziano a rilassarsi e andare in down, noi donne no, siamo sempre carine. Mi sono sposata una volta sola e ora sono nel mood del ‘perchè no?’ Ho tanti corteggiatori”.

Marta Flavi a Oggi è un altro giorno: “Il mio fidanzato inglese? Questa storia sta già scemando…”

“Il mio fidanzato inglese? Ma in realtà sta già scemando, non dice una parola in italiano e io lo voglio italiano. I tanti amici morti per Covid? Se morissi ora – conclude – direi grazie, ho avuto una bellissima vita”.

Marito, compagno e figli: la vita privata di Marta Flavi

Marta Flavi è stata sposata con il famoso giornalista e conduttore televisivo Maurizio Costanzo. I due, che convivevano già da anni, convolarono a nozze il 7 giugno del 1989, ma si separarono l’anno dopo. Sulla sua vita privata attuale non si conosce granché. La conduttrice non ha figli, ma ha detto di averne desiderato uno moltissimo in passato e di aver tentato in tutti i modi di far avverare il suo sogno attraverso la fecondazione assistita, ma purtroppo non ci è riuscita.