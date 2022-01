Marta Zoboli chi è: dove e quando è nata, età, altezza, marito, figli, vita privata, Un’ora sola vi vorrei

Marta Zoboli è una presenza fissa dello show di Enrico Brignano, Un’ora sola ti vorrei.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Marta Zoboli

Marte Zoboli è nata a Treviglio, in provincia di Bergamo, nel 1978. Ha quindi 43 anni ed è alta 173 cm. Non abbiamo informazioni sul suo peso. Non utilizza nomi d’arte. Va in scena con il suo vero nome. Ha raggiunto la popolarità grazie a Zelig ed adesso è una delle comiche di punta del panorama nazionale.

Il marito, i figli: vita privata di Marta Zoboli

Abbiamo moltissime informazioni sulla sua carriera lavorativa ma non sappiamo praticamente nulla sulla sua vita privata. Quindi non possiamo dire se ha marito e figli o meno. Però sappiamo anche che parla perfettamente inglese e francese e che suona il pianoforte. Si tiene in forma praticando i seguenti sport: danza classica e moderna, nuoto, equitazione, boxe.

Marta Zoboli con Enrico Brignano nello show Un’ora sola vi vorrei

Come detto, ha spiccato il definitivo salto di qualità nel mondo dello spettacolo e della comicità grazie alle sue partecipazioni a Zelig. Adesso è il volto femminile dello spettacolo di Enrico Brignano sulle reti Rai dal titolo ‘Un’ora sola vi vorrei‘.