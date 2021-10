Martín Castrogiovanni chi è, età, dove e quando è nato, Giulia Candiago, Daniela Marzulli, vita privata, malattia, Tú sí que vales, biografia e carriera. L’ex rugbista Martín Castrogiovanni, conduttore di Tú sí que vales, è ospite oggi 9 ottobre del programma di Canale 5 Verissimo. Il programma, condotto da Silvia Toffanin, è in onda su Canale 5 dalle 16:30.

Dove e quando è nato, età, origini, Instagram, biografia di Martín Castrogiovanni

Martín Leandro Castrogiovanni è nato il 21 ottobre del 1981 a Paraná, in Argentina. Ha 39 anni. Nato in Argentina da famiglia di origine italiana di Enna, cresce come pilone nella sezione rugbistica del Club Atlético Estudiantes di Paraná. Arriva in Italia nel 2001, firmando il suo primo ingaggio professionistico con il Calvisano. Profilo Instagram: castrito81.

Gulia Candiago, Daniela Marzulli, curiosità, vita privata di Martín Castrogiovanni

Castrogiovanni è stato legato sentimentalmente all’ex sciatrice Giulia Candiago fino al 2014. Gli sono stati attribuiti diversi flirt, come quello con la pallavolista Veronica Angeloni, tutti smentiti. Castrogiovanni è sposato dal 2020 con Daniela Marzulli, addetta alle vendite della casa di moda Fendi. L’ex rugbista non ha figli.

Castrogiovanni è un appassionati di animali e ha cinque cani. Nel 2011 scopre di essere celiaco, dopo un dimagrimento di 15 chili, e nel 2016 racconta la sua storia nell’autobiografia Raggiungi la tua meta. Forte, felice e vincente con la celiachia.

La malattia di Martín Castrogiovanni

Nel 2015, durante il Mondiale in Inghilterra, Castrogiovanni scopre di avere un neurinoma al plesso lombare, per il quale i medici inglesi gli danno 6 mesi di vita. Tornato a Milano Castrogiovanni si sottopone ad una rischiosa operazione per la quale avrebbe potuto perdere l’uso della gamba. L’operazione riesce perfettamente e dopo due mesi torna in campo.

Dal rugby alla televisione: la carriera di Martín Castrogiovanni

Con il Calvisano Castrogiovanni disputa cinque stagioni, vincendo una volta il titolo di campione d’Italia e una Coppa Italia. Fa il suo esordio nella Nazionale italiana nel 2002 e l’anno successivo prende parte al suo primo Sei Nazioni.

Nel 2006 si trasferisce in Inghilterra, al Leicester, con cui vince subito un titolo nazionale venendo nominato miglior giocatore dell’anno. Vince ancora il titolo nazionale nel 2009. In Nazionale partecipa alla Coppa del Mondo di rugby 2007 in Francia, al Sei Nazioni nel 2008, alla Coppa del Mondo di rugby 2011 e al Sei Nazioni del 2012 e del 2013.

Nel 2013 vince ancora con il Leicester, lasciando poi il club per trasferirsi al Tolone, in Francia. Nello stesso anno raggiunge le 100 presenze in Nazionale e viene introdotto nella Premiership Rugby Hall of Fame, unico giocatore italiano ad ottenere questo riconoscimento.

Castrogiovanni si ritira nel 2016, disputando la sua ultima partita con il Club Atlético Estudiantes di Paranà, la squadra con cui aveva iniziato a giocare.

Dopo la carriera professionista, Castrogiovanni si dedica a quella televisiva. Dal 2017 è uno dei conduttori, con Belén Rodriguez e Alessio Sakara, del programma di Canale 5 Tú sí que vales. Nel 2019 partecipa in qualità di ballerino ad Amici Celebrities.