Chi è Martina Colombari: età, dove e quando è nata, figlio e vita privata dell’attrice, conduttrice ed ex Miss Italia, concorrente dei Soliti Ignoti nella puntata di lunedì 18 ottobre.

Dove e quanto è nata, peso, altezza di Martina Colombari

Martina Colombari nasce a Riccione il 10 luglio 1975, sotto il segno zodiacale del Cancro. Ha 46 anni ed è alta 175 cm, peso non disponibile. Occhi azzurri e capelli biondi, le sue misure sono 89-58,8-89.

Eletta Miss Italia nel 1991, a soli 16 anni, nell’ottobre dello stesso anno Martina Colombari viene chiamata dall’agenzia internazionale di modelle Riccardo Gay Model Management e inserita tra le top models internazionali dell’epoca.

Lavora per Giorgio Armani, Gianni Versace, Blumarine, Roberto Cavalli e molti altri. È l’ottava più giovane Miss Italia eletta, dal 1947 ad oggi, dopo Anna Kanakis, Susanna Huckstep, Patrizia Nanetti, Lucia Bosè, Anna Maria Bugliari, Cinzia Lenzi ed Eleonora Benfatto.

Moda, cinema e tv: la carriera di Martina Colombari

Accanto ad una carriera ventennale nella moda, Colombari si va largo anche in tv, come conduttrice di molti programmi: Un disco per l’estate, Vota la voce, Super, Juve centus, Controcampo, Goleada e Galagoal.

Dopo aver studiato dizione con l’attrice Giorgia Trasselli, nel 1991 debutta come attrice nel film Abbronzatissimi, a cui seguono Paparazzi (1998) di Neri Parenti, Quello che le ragazze non dicono (2000) diretto da Carlo Vanzina, She, per la regia di Timothy Bond.

Nel 2002 esordisce come attrice televisiva nella serie tv di Canale 5, Carabinieri, in cui è Gioia Capello, ruolo che ha anche in Carabinieri 2. L’anno successivo è protagonista nel ruolo della nutrizionista Carlotta Wilson nella terza stagione di Un medico in famiglia. Nel 2004 è su Rai 2 come protagonista della serie Diritto di difesa.

Nel 2006 delle due stagioni della sit-com Radio Sex, trasmesse da Alice Home TV e poi dal canale satellitare SKY Show, oltre ad apparire su Canale 5 in alcuni episodi de I Cesaroni.

Figlio Achille, marito Alessandro Costacurta: vita privata di Martina Colombari

Martina Colombari è stata fidanzata con Alberto Tomba dal 1991 al 1995. Successivamente si è legata sentimentalmente ad Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, sebbene lei sia tifosissima della Juventus.

Colombari e Costacurta si sono sposati il 16 giugno 2004 e non si sono mai lasciati: i due hanno avuto un figlio, Achille Costacurta, nato il 2 ottobre dello stesso anno.