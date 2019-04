ROMA – “Sono malata? No, semplicemente sono magra”. Martina Colombari, via Instagram, replica secca alle critiche dei follower che l’accusano di eccessiva magrezza. “Sono stanca di leggere sotto ogni post che sono magra – e aggiunge – Non confondiamo le malattie di chi non mangia per dimagrire con la magrezza. Il mio corpo è così, mangio, mi tengo in forma, non sono malata. Ora basta”.

“Sono un po’ dispiaciuta – spiega – perché continuo a leggere dei commenti che riguardano la mia magrezza, il fatto che risulto anoressica, che non do un buon esempio alle donne e alle ragazze. Allora, la magrezza dovuta a disturbi alimentari è un’altra cosa e le malattie come anoressia, bulimia e obesità sono vere e proprie malattie non dobbiamo più scherzare con questo”.

E ancora: “Io mangio, mi alleno, ho uno stile di vita di un certo tipo, mi muovo tanto e sono nata così. Non potrò mai cambiare le mie forme. Come vedete sto mangiando, mi nutro, sono magra… pazienza cosa ci posso fare, ma ogni volta non mi posso sentire dire sei magra, sei malata. Basta!!”. Fonte: TgCom, Instagram.