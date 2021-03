Martina Crocchia campionessa L’Eredità non è andata in onda: ecco perché è “scomparsa”

La concorrente e campionessa de L’Eredità Martina Crocchia non è andata in onda nella puntata di mercoledì 24 marzo: perché? Come mai? In realtà c’è un motivo per cui Martina Crocchia non è apparsa nel consueto quiz show di Rai Uno condotto da Flavio Insinna.

Martina Crocchia e L’Eredità: ecco perché non è andata in onda

Lo ha spiegato lo stesso Flavio Insinna dicendo il motivo per cui non abbiamo visto Martina Crocchia a L’eredità. Si tratta di una formula che è cambiata in occasione di Pasqua. “Da oggi – ha spiegato Insinna – e per un ciclo di puntate torneranno a giocare i vecchi campioni per destinare il montepremi alla Comunità di Sant’Egidio. Com’è accaduto l’anno scorso, quando ci trovavamo in emergenza. Il periodo è quello che è e torniamo a giocare per la solidarietà. Nel corso delle puntate si alterneranno diverse associazioni benefiche. Iniziamo con Sant’Egidio”.

Ogni campione ha come riferimento una diversa Onlus e i campioni delle passate stagioni si affrontano per individuare la parola della Ghigliottina e per devolvere interamente gli eventuali montepremi conquistati in beneficenza. Tra i vecchi campioni dovrebbe esserci anche Massimo Cannoletta, tra i più amati degli ultimi anni.

Martina Crocchia e la chirurgia estetica

Intanto, dopo aver vinto 150mila euro, Martina Crocchia al Fatto Quotidiano racconta il suo rapporto con la chirurgia estetica: “A vent’anni ho iniziato a ricorrere al chirurgo: ero un’adolescente molto complessata – ha dichiarato – C’è chi va dallo psicologo e chi intervenire in altro modo. Io ho risolto così. Anche se so perfettamente che questo porta al binomio: bella e oca. Oppure rifatta e stupida”.

Martina Crocchia ha quindi rivelato cosa farà con i soldi della vincita. “Li investirò nella mia scuola (la Phoenix di Roma, dove insegna pole dance ndr) – ha affermato – dalla sfortuna è nata una fortuna. Senza le chiusure e le restrizioni anti Covid non avrei mai partecipato al programma”. Prima di diventare insegnante di pole dance, Martina è stata “consulente commerciale per la chirurgia estetica. Diciamo che a 15 anni – ha scherzato – avevo già la lista degli interventi previsti”.