Martina Miliddi, chi è: altezza, età, Instagram, vita privata, Amici, Stefano De Martino, Aka7even

Chi è Martina Miliddi, la giovane ballerina sarda elimata da Amici nella puntata del 17 aprile ospite oggi a Verissimo, il salotto di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin.

Martina Miliddi: Amici, età, carriera

Martina è riuscita ad arrivare alla fase finale di Amici grazie all’appoggio di Lorella Cuccarini a partire dal 20 marzo ed è stata eliminata definitivamente nella puntata del 17 aprile. Nella scuola si è innamorata del suo compagno di classe Aka7even con il quale ha iniziato una relazione.

Martina Miliddi è nata nel 2000 a Cagliari ed ha 20 anni. Di lei non si conosce l’altezza, il peso, né se ha o meno tatuaggi. Il suo profilo Instagram ufficiale: @martinamiliddi ed ha 268mila followers. L’unica cosa che si conosce è il paese in cui vive la sua famiglia: Assemini in provincia di Cagliare.

Come raccontato ad Amici, la passione per il ballo è cominciata quando aveva solo 5 anni. ha studiato danza, in particolare latino americana. Dopo le scuole medie si è iscritta al liceo linguistico Boccaccio di Iglesias per consocere meglio la lingua inglese.

A 17 anni ha partecipato ad campionato mondiale di danza sincronizzata. La vita di Martina è stata segnata purtroppo dalla morte del padre avvenuta in un incidente. Questo trauma l’ha segnata a vita dato che è accaduto quando aveva solo 10 anni

Martina Miliddi e Stefano De Martino

Martina Miliddi è uscita definitivamente da Amici 20 dopo essere stata coinvolta in uno scontro senza esclusione di colpi tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. A difendere la ballerina è sceso in campo Stefano De Martino. Intorno a lei e Stefano stanno crescendo sempre più voci su un interesse reciproco. Non a casa Stefano avrebbe messo un like anche ad uno dei suoi ultimi post.

Martina e la storia con Aka7even “conclusa”

Martina è oggi ospite a Verissimo. La ballerina parlerà della sua relazione con il cantante Aka7even conosciuto all’interno del talent. “La nostra storia si è conclusa all’interno della scuola. Non volevo che soffrisse non c’è stata soltanto un’infatuazione. Mi è rimasto accanto nei momenti brutti e in quelli belli. Oggi resta un buon rapporto, gli auguro il meglio” racconterà la ballerina a Silvia Toffanin.