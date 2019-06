ROMA – Martina Nasoni e Daniele Del Moro sempre più inseparabili. La vincitrice del Grande Fratello e il suo ex coinquilino sono stati immortalati mentre si scambiano un appassionato bacio. E se qualcuno ha obiettato che lui le stia vicino perché mira ai 100mila euro vinti al reality, lui ha sottolineato che fino ad ora è lui ad offrire le cene, mentre lei ha spiegato cosa farà di quei soldi.

La “ragazza con il cuore di latta” ha infatti chiarito di voler aiutare i genitori, che le sono sempre stati vicini, soprattutto quando si è sottoposta ad un’operazione per inserire un pacemaker in grado di aiutare il suo cuore malato. “Con il montepremi del Grande Fratello 16 finirò di pagare il mutuo della casa dei miei genitori a Terni – ha spiegato Nasoni a Nuovo Tv -. È un sacrificio che hanno fatto tanti anni fa e togliergli questo peso dalle spalle sarebbe un modo per ripagargli di tutto ciò che hanno fatto per me”.

Ma Martina si farà anche un regalo: “Vorrei comprare le attrezzature giuste per fare i tatuaggi: è da sempre la mia più grande passione. In più mi piacerebbe studiare canto e recitazione e dare una parte in beneficenza”.

Intanto trascorre il tempo con Daniele. Di recente, in una intervista a Di Più, la ragazza aveva detto: “Io e Daniele abbiamo parlato quando è finito il Grande Fratello, lui mi ha anche presentato la sua famiglia. Mi ha detto che a me ci tiene… Se davvero gli interesso, deve dimostrarmelo”. Pare che adesso le cose siano evolute molto.