ROMA – “Abbiamo girato questa mega scenacon 67 persone, con la regia di Rocco (Siffredi). Io sarò stata in due giorni con trenta uomini. Non tutti riuscivano ad eccitarsi, altri sono venuti subito. A un certo punto a uno che faceva sesso an*** con me si è rotto il pis*** mentre era dentro”. A rivelarlo, ai microfoni de La Zanzara, è Martina Smeraldi, attrice a luci rosse 19enne tra le più note in Italia, ingaggiata da Rocco Siffredi per il suo ultimo film, “Martina contro Malena”, le cui riprese si sono tenute sabato scorso all’interno di un noto locale di Bologna.

Proprio sul set è avvenuto l’incidente raccontato, nei minimi dettagli dalla Smeraldi: “Io non mi sono accorta di nulla, mi sono girata e ho solo visto una grande chiazza di sangue sul lenzuolo. Tutti pensavano che si trattasse della rottura del filetto, poi si è scoperto che il ragazzo si era fatto una puntura per mantenere l’erezione”.

“Probabilmente – prosegue Martina Smeraldi – si è fatto male questa puntura, ha esagerato e si è rotto l’uretra, la canna. Adesso si deve operare, e sarà una cosa lunga. Io ero tranquilla, ero sicura che a me non era successo nulla, non sentivo dolore. Il sangue non era il mio. Non che non mi interessi del suo ca***, ma se doveva accadere qualcosa meglio a lui che a me. Meglio fare cilecca che esagerare con le punture”, conclude la giovane attrice.

Sulla questione è intervenuto anche lo stesso Rocco Siffredi, presente sul set al momento dell’incidente: “Troppe persone fanno uso di doping pesante. Questa roba è molto pericolosa se non la sai usare. I professionisti la sanno usare, la usano con molta cautela, mentre alcuni cominciano a trapanare forte per far capire quanto sono bravi. E allora può succedere che quando è troppo duro prendi l’angolazione sbagliata e si rompe. Come la bottiglia”. (Fonte La Zanzara).