Martina Stella, una delle attrici italiane degli ultimi anni, è tra gli ospiti del programma “La volta buona” condotto da Caterina Balivo, in onda su Rai 1 alle 14.00. Cerchiamo di scoprire qualcosa in più sull’iconica attrice.

Martina Stella età e primi passi della sua carriera

Nata a Impruneta (provincia di Firenze) il 28 novembre 1984 (39 anni), Martina Stella è un’icona del cinema italiano, celebre per il suo talento e la sua bellezza senza tempo. Attrice poliedrica e donna dal carattere forte, la sua vita è stata un mix di successi professionali e vicende personali che l’hanno resa ancor più affascinante agli occhi del pubblico.

Ha debuttato nella vita pubblica a soli dieci anni, quando è stata scelta come testimonial per le scarpine da bambini Lelli Kelly. Tuttavia, è nel 2001, a soli 16 anni, che fa il suo ingresso trionfale nel mondo del cinema con “L’ultimo bacio” di Gabriele Muccino. Il successo è immediato, e la giovane attrice si ritrova catapultata sotto i riflettori del successo.

Cresciuta a Impruneta, in provincia di Firenze, Martina ha dovuto affrontare la separazione dei genitori all’età di 15 anni. Un periodo critico che, come ha raccontato a Chi, ha segnato la sua giovinezza. La difficile situazione economica della famiglia ha spinto Martina a dedicarsi al cinema, con il debutto nel suddetto film che ha segnato l’inizio di una carriera brillante.

La carriera cinematografica tra successi e teatro

Dopo il debutto con “L’ultimo bacio”, Martina Stella ha continuato a calcare le scene cinematografiche con film come “Un amore perfetto” e “Amnèsia”. Il suo talento, però, non si è limitato al grande schermo. Martina ha dimostrato la sua versatilità recitando anche in teatro, con particolare successo nel musical “Aggiungi un posto a tavola” di Pietro Garinei.

La sua carriera televisiva è stata altrettanto luminosa, con partecipazioni in fiction di successo come “L’amore e la guerra” e “La freccia nera”. La collaborazione con i fratelli Vanzina in film come “Piper” e “Un’estate ai Caraibi” ha ulteriormente consolidato la sua presenza nel panorama dello spettacolo italiano.

Il 2010 segna un nuovo capitolo nella sua carriera, con l’esperienza alla conduzione televisiva in “Il più grande italiano di tutti i tempi” su Rai 2. Il ritorno alle fiction televisive avviene nel 2017 con la partecipazione a “Ballando con le stelle” e la fiction “Amore pensaci tu”.

Vita privata: amori, matrimonio, figli, separazioni

La vita sentimentale di Martina Stella ha sempre intrigato il pubblico. Dopo una breve relazione con il campione di Moto GP Valentino Rossi nel 2002, ha intrapreso una storia con Lapo Elkann. La loro relazione è durata tre anni, ma si è conclusa a causa di stili di vita diversi.

Nel 2008, ha iniziato una relazione con l’attore Primo Reggiani, poi finita. Dal 2011 al 2014 ha avuto una relazione con Gabriele Gregorini, con il quale ha avuto una figlia, Ginevra nel 2012. Tuttavia, la storia è giunta al termine qualche anno dopo. Nel 2015, Martina ha ufficializzato la sua relazione con il procuratore calcistico Andrea Manfredonia, con cui si è sposata nel 2016.

Il matrimonio con Andrea ha portato gioia e l’arrivo del secondo figlio, Leonardo. Tuttavia, la felicità coniugale è stata messa alla prova, e Martina ha annunciato la separazione da Andrea Manfredonia, sottolineando il dolore della situazione ma confermando di stare bene e di voler essere un esempio di forza per i suoi figli.

Il rapporto con Raoul Bova, da idolo a collaboratore

Martina Stella ha sempre ammirato Raoul Bova, definendolo il suo idolo. La loro collaborazione in “Ti presento un amico” è stata un momento speciale. L’attrice ha confessato di essersi sentita imbarazzata durante la scena del bacio, ma Raoul Bova è stato gentile nel farla sentire a suo agio. Un incontro che ha reso Martina ancora più affezionata al suo idolo.

L’Assenza dalla televisione e il futuro

Negli ultimi anni Martina Stella è meno presente sul piccolo schermo. Tuttavia, la sua bellezza senza tempo continua a risplendere attraverso i social media, dove condivide momenti della sua vita, consigli di bellezza e riflessioni sulla maternità. Nonostante l’allontanamento dalla televisione, il pubblico resta affascinato dalla sua autenticità.