Martina Trevisan chi è, età, dove e quando è nata, fidanzato, vita privata, Instagram, Roland Garros, biografia e carriera. La tennista Martina Trevisan sfida nella semifinale del Roland Garros femminile l’americana Coco Gauff. La partita si gioca oggi 2 giugno alle 15.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Martina Trevisan

Martina Trevisan è nata a Firenze il 3 novembre del 1993. Ha 28 anni. E’ alta 160cm. E’ figlia di Monica, maestra di tennis, e di Claudio Trevisan, ex calciatore. Ha un fratello maggiore, Matteo Trevisan e una sorella maggiore, Claudia Trevisan. Da juniores raggiunge la posizione 57 della classifica mondiale nel 2009. Nello stesso anno raggiunge le semifinali in doppio al Roland Garros Juniores e a Wimbledon Juniores. A causa degli infortuni e di alcuni problemi legati all’anoressia, la Trevisan non ha giocato per quattro anni, dal 2010 al 2014.

Fidanzato, Instagram, vita privata di Martina Trevisan

La tennista è estremamente riservata riguardo alla sua vita privata. Sembra avere un fidanzato, ma su di lui non ci sono informazioni. Sul suo profilo Instagram la Trevisan è molto seguita e conta oltre 49mila follower: martitrevi.

La carriera di Martina Trevisan

La tennista torna a giocare nel 2014 conquistando due titoli ITF in singolare. In singolare ha vinto un titolo WTA e, nelle prove del Grande Slam, ha raggiunto le semifinali al Roland Garros nel 2022. A giugno 2022, ha raggiunto il suo best ranking alla posizione 26 della classifica WTA. La tennista vanta dodici titoli ITF: dieci vinti in singolare e due in doppio, tutti su terra battuta.

