Il titolo del docufilm è Divin Codino, soprannome affibbiato a Baggio per il suo codino e per le sue qualità tecniche come calciatore che lo rendevano divino. Mazzone ha allenato Baggio a fine carriera, ai tempi del Brescia. I due hanno fatto grandi cose insieme.

Nascita: 21 dicembre 1951 (età 69 anni), Sezze.

Vita privata, moglie e figli: Martufello è stato sposato con l’attrice Isabella Biagini dalla quale non ha avuto figli. Per il resto non sappiamo molto altro sulla sua vita privata perché è molto riservato e preferisce parlare delle sue esperienze professionali passate e future.

Fabrizio Maturani, noto come Martufello, è un comico, cabarettista, umorista e attore italiano. La sua carriera è lunghissima e l’interpretazione di Carlo Mazzone in Divin Codino è solamente l’ultima tappa.

