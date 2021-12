Chi è Martufello, età, vero nome, carriera e vita privata dell’attore, cabarettista e umorista italiano ospite nella puntata di oggi, martedì 21 dicembre, a I Soliti Ignoti, il game show di RaiUno condotto da Amadeus. Oggi è anche il suo compleanno.

Dove e quando è nato, vero nome: biografia di Martufello

Martufello, all’anagrafe Fabrizio Maturani, nasce a Sezze (Latina) il 21 dicembre 2021, sotto il segno zodiacale del Sagittario. Compie oggi 70 anni ed è alto 180 cm.

Martufello inizia la sua carriera di cabarettista nelle feste di paese e nei locali della Provincia di Latina. Durante uno di questi spettacoli cattura l’attenzione di un manager che lo segnala a Pier Francesco Pingitore.

Siamo alla fine degli anni settanta e Pingitore deciderà di chiamarlo come barzellettiere nella sua compagnia teatrale Il Bagaglino. Col tempo Martufello diverrà uno dei personaggi di punta degli spettacoli del gruppo fino al 2011, anno in cui la compagnia si è sciolta.

Isabella Biagini, moglie e figli: la vita privata di Martufello

Martufello è stato sposato con l’attrice Isabella Biagini, scomparsa nel 2018 all’età di 75 anni. La coppia ha vissuto un’intensa storia d’amore durata 4 anni, dalla quale non sono nati figli.

La seconda e attuale moglie di Martufello si chiama Liuba, di origini ucraine: si sono conosciuti sul lavoro. Lui l’ha assunta nel 2000 come collaboratrice domestica ma ben presto è sbocciato l’amore.

“Mi guarda come mi guardava mia madre” ha raccontato il comico in una recente intervista da Barbara D’Urso. Dopo un periodo di fidanzamento si sono sposati in Comune a Sezze: “Sono divorziato e non posso risposarmi in Chiesa”, ha spiegato.

Dal Bagaglino al Divin Codino: la carriera di Martufello

Negli anni Ottanta Martufello approda anche al cinema, con piccole parti in alcuni film di Steno (Il tango della gelosia, Bonnie e Clyde all’italiana e Sballato, gasato, completamente fuso), nel censurato W la foca di Nando Cicero e nella seconda e ultima pellicola di Renzo Arbore “FF.SS.” – Cioè: “…che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?”.

Nel 1995 scrive un libro di barzellette intitolato Di più, nin zo’, nel quale ripropone i suoi sketch basati sulla figura del “burino” (come lui stesso si definisce); nello stesso anno è il protagonista del film Chiavi in mano di Mariano Laurenti, sfortunato remake di Quel gran pezzo dell’Ubalda tutta nuda e tutta calda, nel ruolo di Baccello da Sarnano.

Da settembre 2014 fa parte del cast di Avanti un altro! su Canale 5, nel ruolo di barzellettiere. Il 2021 è stato invece l’anno del Divin Codino, il docufilm su Roberto Baggio nel quale Martufello interpreta Mazzone, che ha allenato Baggio a fine carriera, ai tempi del Brescia. I due hanno fatto grandi cose insieme.

Martufello e la catena Maury’s

Martufello è anche socio di Grandi Magazzini Italiani srl, società che gestisce la catena di negozi Maury’s presente nell’Italia centrale.

Nei negozi Maury’s si possono trovare articoli per l’igiene della casa e della persona, per l’arredo e il giardino, articoli di illuminazione, accessori auto, giocattoli e prodotti per gli animali.