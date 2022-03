Chi è Marvin Vettori: età, dove è nato, altezza, peso, fidanzata, vita privata, UFC, carriera e biografia del lottatore italiano che questa sera, 23 marzo, sarà ospite de Le Iene.

Dove e quando è nato, età e biografia di Marvin Vettori

Marvin Vettori è nato il 20 settembre 1993 (età 28 anni) a Mezzocorona, provincia di Trento. E’ alto 183 cm per un peso di 93 kg. Comincia a praticare sin da piccolo discipline da combattimento. Si trasferisce a Londra dopo gli studi e lì si iscrive alla palestra London Shootfighters, lavorando come buttafuori nei locali per vivere. Il 21 luglio 2012 ha occasione di debuttare come professionista nelle MMA contro l’italiano Alessandro Grandis, sul quale non riesce a prevalere: tuttavia inanellerà una serie di 5 vittorie consecutive prima di essere fermato da Bill Beaumont.

Si tratta del più giovane lottatore italiano che compete in UFC: è il quarto nella storia d’Italia, è stato il primo italiano a combattere in un main event (UFC Vegas 16) ed il primo a combattere per il titolo mondiale (UFC 263): viene chiamato dai suoi fan “The Italian Dream“. È al quinto posto nella classifica mondiale dei pesi medi.

La carriera

Nel 2014 la promotion italiana Venator FC lo mette sotto contratto e lì dimostrerà il suo valore, vincendo tutti i match fino a conquistare la cintura di campione dei pesi welter il 30 maggio 2015. Nel giugno 2016 arriverà la chiamata dalla UFC: Marvin Vettori si trasferirà quindi in California per allenarsi presso la Kings MMA sotto il maestro Rafael Cordeiro e debutterà il 20 agosto 2016 contro il brasiliano Alberto Uda, vincendo alla prima ripresa per submission e diventando il più giovane italiano di sempre ad esordire per la UFC. Durante UFC207 (fine 2016) viene sconfitto per decisione unanime (29-28, 29-28, 29-28) al termine dell’incontro, della durata di tre riprese.

Il 25 giugno 2017 batte agli UFC Fight Night: Chiesa vs. Lee il brasiliano Vitor Miranda ai punti per decisione unanime (30-27, 29-28, 30-27) in un match dominato dall’inizio alla fine. Otterrà il primo pareggio della sua carriera il 30 dicembre 2017 contro Omari Akhmedov durante l’evento UFC 219: Cyborg vs. Holm.

Il 14 aprile 2018 durante UFC on Fox: Poirier vs. Gaethje, verrà sconfitto da Israel Adesanya ai punti per decisione non unanime in un match il cui esito verrà contestato da tutto il mondo delle MMA. I seguenti sei mesi sarà costretto ad uno stop a causa di una squalifica da parte dell’USADA per assunzione involontaria di ostarina: la squalifica colpirà anche gli atleti Nicco Montano, Sean O’Malley e Augusto Mendes. Tornerà a combattere nel 2019 vincendo contro Cészar Ferreira per decisione unanime ad UFC 155 e poi contro Andrew Sanchez.

Il 13 giugno 2020 batterà anche Karl Roberson per submission ed il 5 dicembre 2020 sconfiggerà per decisione unanime anche Jack Hermansson alla UFC Vegas 16, diventando il primo italiano a partecipare così ad un main event UFC ed ottenendo anche il premio extra Fight of the Night, salendo in classifica al 5 posto dei pesi medi, miglior risultato di sempre per un italiano in UFC. Il 3 agosto 2021 viene annunciato l’incontro tra Vettori e il numero 2 del ranking pesi medi Paulo Costa come main event della Fight Night del 23 ottobre 2021. A pochi giorni dall’evento l’atleta brasiliano fa sapere di non riuscire a rientrare nella categoria di peso, accordandosi dunque per un incontro catchweight al limite delle 205 libbre (pesi mediomassimi). L’incontro viene vinto da Vettori per decisione unanime. Dopo il successo sale al 2º posto nella graduatoria UFC dei pesi medi, migliorando ancora il record stabilito contro Holland.

Fidanzata e vita privata di Marvin Vettori

Sulla vita privata di Marvin Vettori si conosce ben poco. Ultimamente sta circolando l’indiscrezione che il lottatore sia fidanzato con la influencer e rapper Grelmos. I due, da diverse storie apparse su Instagram postate da la ragazza, Greta Jasmin El Moktadi, classe 1999 , sembrano molti vicini.

In precedenza aveva avuto una relazione con una ex star della WWE, Kelly Kelly. Un aneddoto su questa breve love story raccontato su Youtube poco tempo fa dallo stesso Marvin: durante il primo appuntamento provò in tutti i modi a non far scoprire alla ragazza che non era in possesso di una “macchina di lusso”. Missione che fallì al termine della serata, quando la lottatrice riuscì a scoprire la verità fra tante risate dopo aver individuato la sua Ford.