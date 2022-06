E’ morta Mary Mara, attrice americana conosciuta dal pubblico televisivo per i ruoli avuti in serie come Ray Donovan, Law & Order, Star Trek: Enterprise, NYPD Blue e ER-Medici in prima linea dove l’abbiamo vista in nove puntate. Mara aveva 61 anni: secondo quanto rivelato da TMZ, ha perso la vita durante il weekend affogando nel fiume St. Lawrence.

L’attrice Mary Mara affoga nel fiume St. Lawrence: per le autorità è un incidente

Le autorità hanno aperto un’indagine anche se tutti gli indizi fanno credere che si sia trattato solo di un drammatico incidente.

Mary stava facendo visita alla sorella nella casa estiva di quest’ultima che si trova a Cape Vincent, nello stato di New York, ha spiegato un portavoce dell’attrice. Si sarebbe tuffata in acqua per fare un po’ di attività fisica. Il decesso è avvenuto domenica scorsa. La polizia ha ricevuto una telefonata su un possibile annegamento.

A confermare la sua morte è stata la Polizia: “La vittima è stata identificata come la 61enne Mary Mara”.

Gli inizi di Mary Mara: dal teatro alla tv

Mara era nata a Syracuse sempre nello stato di New York ed aveva debuttato nel 1989 con Blue Steel. Aveva studiato a Yale ed aveva recitato negli anni Ottanta a teatro insieme a Jeff Goldblum e Michelle Pfeiffer in La dodicesima notte.

All’inizio degli anni Novanta era apparsa in alcuni episodi di Law & Order e di NYPD Blue prima di entrare nel cast di ER – Medici in prima linea. Erano stati questi i suoi esordi televisivi prima del grande salto. A detta dei colleghi era un’attrice di grande talento, versatile, e che con grande capacità.