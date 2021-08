masami Suda era nato in Giappone nella prefettura di Saitama nel 1943.Grazie alla prestigiosa casa di produzione Tatsunoko riesce ad entrare nel mondo dell’animazione. Negli anni Sessanta inizierà a lavorare a molte serie di successo in cui svilupperà il suo personale stile. Tra queste vanno ricordate “Judo Boy” e “Speed Racer” dove ricopre il ruolo di animatore e disegnatore. Altre sue opere sono “Squadra Tecnologica Ninja Gatchaman” e “Tekkaman, il cavaliere dello spazio” nelle quali è anche disegnatore.

Attratto dall’arte in genere, Masami negli anni Ottanta passa alla Toei Doga (in seguito Toei Animation) come libero professionista. Qui curerò diverse opere come animatore, direttore dell’animazione e soprattutto character designer.

Nel 1984 porta sullo schermo la storia di Kenshiro del manga “Hokuto No Ken”. Si tratta della notissima anche in Italia “Ken il guerriero”. Grazie a questo cartone animato, Suda diventerà celebre anche oltreoceano.