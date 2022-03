Masih Alinejad chi è: marito Kambiz Foroohar, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera della giornalista

Chi è Masih Alinejad: marito Kambiz Foroohar, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera della giornalista. Alinejad sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Propaganda Live. In prima serata su La7. Alla conduzione, Diego Bianchi (detto Zoro).

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Masih Alinejad

Masih è nata l’11 settembre 1976 (età 45 anni) a Ghomi Kola in Iran. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza. Masih Alinejad è una giornalista, blogger, scrittrice attivista politica iraniana. Il nome formale sarebbe Masoumeh Alinejad ma è conosciuta con il suo primo nome “Masih“.

Il marito e i figli, la vita privata di Masih Alinejad

Sappiamo pochissimo della sua vita privata perché è nota soprattutto per la sua attività professionale ma dovrebbe essere sposata con Kambiz Foroohar. Chi è? Si tratta di un noto giornalista, scrittore ed editore che ha ricevuto diversi premi per i suoi lavori su temi come affari globali e geopolitica. Kambiz ha una profonda conoscenza dell’economia e della politica mediorientale. Non sappiamo nulla sui figli.

La carriera di Masih Alinejad

Fu arrestata nel 1994 per aver prodotto volantini critici nei confronti del governo. Alinejad si è laureata nel 2011 in Comunicazione, Media e Cultura presso la Oxford Brookes University.

Come scrive Wikipedia, nel 2015, il Summit di Ginevra per i diritti umani e la democrazia, le ha conferito il Women’s Rights Award per “aver dato voce a chi non ha voce e risvegliato la coscienza dell’umanità per sostenere la lotta delle donne iraniane per i diritti umani fondamentali, la libertà e uguaglianza”.

Alinejad ha detto che non è contraria all’hijab, ma crede che dovrebbe essere una questione di scelta personale. In Iran, le donne che appaiono in pubblico senza l’hijab corrono il rischio di essere arrestate.