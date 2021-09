Massimiliano Mollicone e la gaffe sul trono trans e gay a Uomini e Donne: “Una cosa molto simile”

Massimiliano Mollicone ha commesso una gaffe durante una diretta Instagram parlando forse con troppa leggerezza del prossimo trono trans a Uomini e Donne.

Massimiliano Mollicone e la diretta Instagram

Parlando di Uomini e Donne, infatti, un utente ha chiesto a Massimiliano Mollicone se rifaranno il trono gay. Questa la sua risposta: “Stanno facendo il trono trans attualmente, quindi… A grandi linee possiamo dire che si tratta di una cosa molto simile. Forse, oserei dire, quasi uguale. Quindi, sì, probabile“. Insomma, il trono trans come quello gay. “Mi dispiace di aver creato questo fraintendimento”, ha tagliato poi corto Mollicone scusandosi per la leggerezza.

Massimiliano Mollicone e le frasi contro le discriminazioni

D’altronde poco prima Mollicone aveva usato belle parole contro la discriminazione di genere:

“Potrei risponderti con una domanda. Cosa ne pensi dell’eterosessualità? Non ha più senso nel 2021 fare questa domanda. Anche perché… Che senso ha? Ormai è la quotidianità. Non è più un tabù. […] Ho lavorato nel settore della moda. Ho parecchie conoscenze omosessuali. E sento ancora oggi loro che purtroppo non sono liberi di essere loro stessi. Ed è una cosa bruttissima perché, prima di tutto, prima di avere un orientamento sessuale, siamo tutte persone. Ognuno ha un cervello pensante, due occhi, un naso, una bocca… E c’è ancora discriminazione. Purtroppo credo che nonostante tutte le proteste, la mentalità di molte persone, non solamente degli italiani ma in generale del mondo, è ancora troppo arrestata. […] Per concludere il discorso, normalizziamo questa cosa”.