Brutto incidente al piede per Massimiliano Morra nella Casa del Grande Fratello Vip. Andrea Zelletta preoccupato gli dice di non guardare.

Massimiliano Morra vittima di un incidente nella casa del Grande Fratello Vip. Incidente che è parso subito molto grave a tutti i concorrenti, costringendo all’intervento di un medico. Il tutto è accaduto mentre i ragazzi, riuniti in salone, si stavano cimentando nella prova settimanale.

All’improvviso Morra si è ferito a un piede con un pezzo di vetro rimasto sul pavimento e i ragazzi hanno capito subito si trattasse di qualcosa di grave: “Non guardare, c’è l’osso di fuori”, gli ha detto Andrea Zelletta.

Dopo l’intervento del medico Massimiliano Morra è tornato in salone, spiegando l’accaduto: “Fortunatamente non mi hanno messo i punti, devo riposare”. Fortunatamente il tutto sembra essere passato al meglio, con Morra che ora si riprenderà e con gli altri concorrenti molto più tranquillizzati.

Il tampone negativo di Selvaggia Roma

Intanto buone notizie arrivano sul fronte tamponi per il Covid. Selvaggia Roma infatti è negativa al tampone del coronavirus dopo l’isolamento fiduciario di dieci giorni. Ora può entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Il suo ingresso nel reality era slittato proprio per la positività al Covid.

L’AdnKronos ha sentito la Roma: ”Ora che sono guarita non vedo l’ora di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Io per fortuna non ho avuto nessun sintomo. Il mio ingresso nella Casa non è stato mai annullato ma solo rinviato perciò sono felicissima di stare bene e spero che mi chiamino presto”.

La gioia su Instagram

L’influencer aveva annunciato il risultato del tampone su Instagram. Prima ha postato un’immagine con scritto “Negativa – Covid 0, Selvaggia 1000”. Poi ha pubblicato un video assieme a un’amica: “Sono molto felice e vi ringrazio a tutti quanti. Stiamo andando a prendere un gelatino e poi mi vado a fare dei capelli… perché ho dei capelli che lasciamo perdere!”. (Fonte Grande Fratello Vip).