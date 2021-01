Massimiliano Ossini chi è: moglie, figli, età, vita privata, carriera, il conduttore ospite a Oggi è un altro giorno. Massimiliano Ossini è l’ospite del giorno di Oggi è un altro giorno.

Oggi è un altro giorno è un programma televisivo italiano, trasmesso dal 7 settembre 2020 su Rai 1 con la conduzione di Serena Bortone. Dura 115 minuti, dalle ore 14.00 alle ore 15.55.

Ossini ha 42 anni ed è nato a Napoli il 22 dicembre 1978. E’ sposato con Laura Gabrielli e ha tre figli: Melissa Ossini, Charlotte Ossini e John Ossini. Massimiliano Ossini ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come modello.

Attualmente invece lavora come conduttore televisivo e scrittore. Nel corso della puntata odierna di Oggi è un altro giorno, parlerà della sua carriera nel mondo della televisione ma non solo…

Dopo alcuni anni di gavetta, la sua popolarità arriva come conduttore del canale satellitare per ragazzi Disney Channel. Dal 2003 al 2006 conduce le tre ultime edizioni di Disney Club su Rai 2.

Nel 2005 si occupa dei servizi in esterno di Random, magazine di Rai 2, e partecipa come concorrente alla prima edizione di Notti sul ghiaccio, talent show in onda su Rai 1 condotto da Milly Carlucci, risultandone vincitore.

Come ricorda Wikipedia, dal 4 giugno 2018 conduce al fianco della giornalista Valentina Bisti Unomattina estate, in onda su Rai 1, dal lunedì al venerdì dalle 07:10 alle 09:55.