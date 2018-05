ROMA – Massimiliano Ossini, ex modello e conduttore tv di Mezzogiorno in Famiglia, su RaiDue, ha raccontato al settimanale DiPiù il dramma vissuto dalla moglie, che nove anni fa, quando era incinta del loro terzo figlio Giovanni, ha scoperto di essere malata di tumore alla tiroide. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] Da lì è iniziato un incubo che però oggi sembra essersi concluso bene.

“Un giorno – ha spiegato Ossini, 40 anni, al settimanale di gossip – mia moglie è andata dal medico perché si era accorta che stava dimagrendo troppo. Dopo la visita mi chiamò e mi disse: ‘Ho due notizie: una buona e una cattiva. La buona è che sono incinta, la cattiva è che ho un tumore alla tiroide, che però intacca anche tutti i linfonodi del collo, ben 34’. Mi si è aperta di fronte una voragine, non sapevo più che fare. I medici, fra l’altro, dissero a mia moglie: ‘Deve interrompere la gravidanza, altrimenti non potrà curarsi, sarebbe troppo rischioso sia per lei sia per il bambino'”.

Dopo un secondo parere medico, è arrivata la svolta:

“Al quarto mese di gravidanza, quando i medici si sono resi conto che il feto non avrebbe avuto problemi, con un delicato intervento chirurgico le hanno tolto la tiroide e tutti i linfonodi del collo. Poi quando Giovanni è nato, senza complicazioni, si è sottoposta a cicli di radioterapia”.

Adesso la moglie di Ossini sta bene, si sottopone regolarmente alle visite di controllo e lavora ad Ascoli, dove vive anche Ossini, che fa la spola tra le Marche e Roma.