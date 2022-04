Massimiliano Pani chi è: età, dove e quando è nato, Mina e Corrado Pani, moglie, figli, vita privata. Il figlio della Tigre di Cremoma è opsite a Oggi è un altro giorno, il programma condotto su Rai Uno da Serena Bortone.

Età, dove e quando è nato: la biografia di Massimiliano Pani

Massimiliano è nato il 18 aprile 1963, sotto il segno dell’Ariete, a Milano. Sta quindi per compiere 59 anni ed è figlio della cantante Mina e dell’attore e doppiatore Corrado Pani. Mina e Pani ebbero una relazione molto discussa e scandalosa. L’attore era infatti già sposato dal 1959 con la collega Renata Monteduro. Massimiliano aveva parlato di lui e di sua madre in un‘intervista rilasciata a Caterina Balivo nel febbaio 2020.

Moglie e figli, la vita privata di Massimiliano Pani

Attualmente, Massimiliano vive e lavora a Lugano. Il filgio di Mina si è sposato due volte: la prima con Ulrike Fellrath dalla quale ha avuto il primogenito Axel, nato nel 1986. La seconda con Milena Martelli dalla quale ha avuto il secondogenito Edoardo nato nel giugno 2004. Il 9 maggio 2018 è diventato nonno di Alma, primogenita di Axel.

La carriera di Massimiliano Pani

Si avvicina al mondo della musica da giovanissimo scrivendo a 16 anni due brani per il paroliere Valentino Alfano: Sensazioni e Il vento. Le due canzoni vengono incluse nell’Album di Mina dal nome Attila del 1979.

Dal 1980 comincia a collaborare stabilmente con la madre anche come strumentista. Massimiliano suona le tastiere e arrangia i brani.

Oggi fa il produttore, compositore e arrangiatore di dischi. Ha lavorato per molti artisti tra l’Italia, la Spagna e la Francia e per alcune colonne sonore per film e fiction, trasmesse da Rai, Mediaset, Endemol e Medusa.

Ha composto e prodotto musica anche per spot pubblicitari ed ha condotto trasmissioni in tv dove lavora stabilmente come autore.