Massimiliano Rosolino chi è: età, moglie, fidanzata, figli, vita privata del concorrente di Game of Games – Gioco Loco con Simona Ventura

L’ex nuotatore è nato a Napoli il 11 luglio 1978 (età 42 anni). Rosolino ha servito l’Arma dei Carabinieri in qualità di Carabiniere ausiliario. Dal 2003 al 2005 è stato legato sentimentalmente alla presentatrice tv e Miss Italia 1986 Roberta Capua.

Nel 2006, nell’ambito della terza edizione del varietà televisivo di Rai 1 Ballando con le stelle, ha conosciuto la maestra di ballo Natalia Titova, con la quale ha iniziato una relazione. l due hanno avuto due figlie: Sofia Nicole e Vittoria Sidney, nate rispettivamente il 16 luglio 2011 ed il 19 gennaio 2013.

Massimiliano Rosolino chi è: carriera del concorrente di Game of Games – Gioco Loco con Simona Ventura

Massimiliano Edgar Rosolino è un personaggio televisivo ed ex nuotatore italiano, campione olimpico a Sydney nel 2000 e mondiale a Fukuoka nel 2001 nei 200 metri misti. Ma Rosolino ha anche una carriera tv di successo, infatti lo abbiamo già ammirato a Ballando con le Stelle e all’Isola dei Famosi.

Cos’è Game of Games – Gioco Loco con Simona Ventura

Game of Games – Gioco Loco è un programma televisivo italiano di genere game show, in onda dal 31 marzo 2021 in prima serata su Rai 2 con la conduzione di Simona Ventura. Il programma è basato sul format statunitense della NBC Ellen’s Game of Games, ideato e condotto da Ellen DeGeneres.

Il programma va in onda dal 31 marzo 2021 in prima serata su Rai 2. Nato da un’idea di Ellen DeGeneres, il format è stato esportato in diversi paesi del mondo, dove ha riscosso molto successo.

La prima edizione del programma è stata registrata nel mese di dicembre 2020 negli studi Warner Bros di Lisbona.