Massimiliano Rosolino chi è: età, moglie, fidanzata, figli, vita privata e carriera dell’ex nuotatore e concorrente de I Soliti Ignoti nella puntata di venerdì 1 ottobre 2021.

Noto al grande pubblico per i suoi successi nel campo del nuoto, Massimiliano Rosolino è oggi popolarissimo anche in televisione per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, dove ha conosciuto la compagna Natalia Titova e poi per il successo a Pechino Express.

Massimiliano Rosolino: vero nome, età, altezza

Massimiliano Edgar Rosolino, questo il suo nome completo, ha 42 anni ed è nato a Napoli l’11 luglio del 1978, da padre napoletano e madre australiana, sotto il segno zodiacale del cancro. E’ alto 192 cm e pesa 82 kg.

Campione olimpico a Sydney nel 2000 e mondiale a Fukuoka nel 2001 nei 200 metri misti, Rosolino ha servito anche l’Arma dei Carabinieri in qualità di Carabiniere ausiliario.

Massimiliano Rosolino, vita privata: amori, moglie e figli del nuotatore

Dal 2003 al 2005 è stato legato sentimentalmente alla presentatrice tv e Miss Italia 1986 Roberta Capua.

Nel 2006, nell’ambito della terza edizione del varietà televisivo di Rai 1 Ballando con le stelle, ha conosciuto la maestra di ballo Natalia Titova, con la quale ha iniziato una relazione. l due hanno avuto due figlie: Sofia Nicole e Vittoria Sidney, nate rispettivamente il 16 luglio 2011 ed il 19 gennaio 2013.

Una curiosità, il secondo nome della seconda figlia è in onore alle Olimpiadi vinte da Rosolino nel 2000.

Massimiliano Rosolino, cosa fa adesso

“La verità è che per le mie due figlie io oggi non ho nemmeno un vero e proprio mestiere, se gli domandi che cosa fa papà, rispondono che “va a correre”, mentre la mamma ha una scuola di ballo e quindi ai loro occhi è un’autentica lavoratrice”, ha raccontato in una recente intervista.