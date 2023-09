Massimiliano Varrese chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figlia, Instagram, vita privata, Grande Fratello, biografia e carriera

Massimiliano Varrese è un attore e ballerino, attivo in particolare nel mondo del teatro e della televisione. E’ tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, in onda in prima serata su Canale 5 dall’11 settembre. Scopiamo la carriera, la biografia e la vita privata dell’attore.

Dove e quando è nato, età, biografia di Massimiliano Varrese

Massimiliano Varrese è nato a Roma il 5 gennaio del 1976. Ha 47 anni. Si appassiona da giovanissimo al mondo della danza e della recitazione, iniziando a studiare le arti dello spettacolo presso lo I.A.L.S. di Roma. Fa il suo debutto nel 1997 partecipando allo spot per la marca di gelati Sanson. L’anno succesivo viene notato da Raffaella Carrà, che lo lancia come cantante-ballerino in Carràmba! Che fortuna.

Moglie, figlia, Instagram, curiosità e vita privata

L’attore è sposato con l’attrice Valentina Melis, con la quale ha avuto una figlia, Mia, nel 2017. Varrese vive a Roma. Sul suo profilo Instagram l’attore conta oltre 75mila follower: massimilianovarrese.

Nel 2011 l’attore ha pubblicato un romanzo dal titolo L’estate è già finita. E’ anche istruttore di arti marziali, in particolare di kudo.

La carriera di Massimiliano Varrese

Sul finire degli anni Novanta l’attore è particolarmente attivo nel teatro. Prende parte al musical Sono tutti più bravi di me e alla pièce teatrale The Beautiful Thing. Nello stesso periodo recita anche in alcune miniserie televisive come Operazione Odissea e Il bello delle donne. Nel 2005 interpreta il ruolo di Furio Zani nella fiction Grandi domani e tra il 2006 e il 2008 recita in Carabinieri.

L’attore fa il suo debutto al cinema nel film Velocità massima (2002) di Daniele Vicari. Nel 2007 è in teatro con il musical 3MSC. Emozioni e sogno. Tre metri sopra il cielo. Per questo ruolo riceve il Premio Vittorio Gassman come miglior giovane talento teatrale del 2007. Nel 2019 è in televisione nel cast di Amici Celebrities. Nel 2023 partecipa come concorrente alla nuova edizione del Grande Fratello.

