Massimo Boldi: “Charley Vezza e Marica Pellegrinelli si frequentano ma…”

ROMA – “Charley e Marica Pellegrinelli si frequentano ma preferiscono mantenere un basso profilo perché Marica è fresca di separazione”. Massimo Boldi, intervistato dal settimanale “DiPiù”, parla della storia d’amore tra l’ex moglie di Eros Ramazzotti e il giovane imprenditore che conosce molto bene: “Sua mamma, Sandra, è una mia grande amica ed è spiazzata dal comportamento del figlio. Non si sbilancia troppo però mi ha confidato di essere sorpresa, anche se non vuole mettere bocca nelle faccende sentimentali del suo Charley. Capisco il senso di sorpresa di sua mamma Sandra: vederlo ora vicino a una donna molto nota come Marica potrebbe attirargli addosso un clamore e un senso di responsabilità che non è facile gestire”.

Charley Vezza ha 35 anni e gestisce un’azienda di mobili e oggetti di design conosciuta in tutto il mondo. Dieci anni fa ha perso il padre, industriale piemontese: “Charley – dice Massimo Boldi al settimanale – è un tipo brillante, creativo, che fa anche mille altre cose nel campo della moda e dell’arte”.