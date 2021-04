Massimo Boldi chi è, età, altezza, fidanzata, malattia, moglie, figli, Instagram, vita privata dell’attore

Chi è Massimo Boldi: età, altezza, fidanzata, malattia, moglie, figli, Instagram, vita privata dell’attore comico. Tutti lo conoscono per i tantissimi ruoli interpretati durante la sua carriera, andiamo a conoscere la sua vita privata.

Dove e quando è nato, altezza, età, biografia di Massimo Boldi

Massimo Boldi è nato a Luino (Varese) il 23 luglio 1945. Allo stato attuale ha dunque 75 anni. Per quanto riguarda il segno zodiacale, l’attore è cuspide Cancro-Leone. L’altezza dichiarata è di 1,77 metri.

Massimo è il primo dei tre figli di Mario Tranquillo Boldi (originario di Tarcento in provincia di Udine) e Carla Vitali. Ha due fratelli, Fabio (1949) e Claudio (1955). Nel 1956 si trasferisce con la famiglia a Milano. Si iscrive alle scuole serali e inizia a lavorare. Fa prima il vetrinista, poi il venditore porta a porta per la Motta. Grande tifoso di calcio, il suo cuore batte da sempre il Milan.

Vita privata di Massimo Boldi: fidanzata, moglie, figli, nipoti, Instagram

La prima moglie è Marisa Selo (morta nel 2004), originaria di Napoli. I due si conoscono a Milano e convolano a nozze nel 1973. Dal matrimonio nascono tre figlie: Micaela (1974), Manuela (1981) e Marta (1990). Massimo Boldi diventa nonno nel 2002: il primo nipote è Massimo Federico, figlio di Micaela; nel 2016 arriva la seconda nipote Vittoria Marisa e nel 2019 Leonardo, entrambi figli di Manuela. Recentemente Boldi è stato fidanzato con Irene Fornaciari. La loro storia ha avuto grande eco mediatica ma è finita ad un passo dal secondo matrimonio.

Massimo Boldi ha un profilo ufficiale su Instagram. Sul social alterna scatti di natura professionale (scene di recitazione, partecipazione a trasmissioni tv) a momenti di vita privata.

Massimo Boldi malattia: il ricovero urgente in ospedale

Recentemente Boldi ha parlato di quando è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. L’attore si è sottoposto ad un delicato intervento per una triplice ostruzione delle coronarie. I medici hanno preferito un’angioplastica a un triplo bypass.

Carriera Massimo Boldi: dalle origini (batteria, cabaret) al Derby e ai cinepanettoni con De Sica

Oggi Massimo Boldi è famoso soprattutto per i cinepanettoni in cui ha recitato quasi sempre con Christian De Sica. I due hanno dato vita a un sodalizio artistico molto duraturo, che dopo molti anni si è rotto (salvo poi ricomporsi proprio recentemente). Davano vita allo stereotipo del milanese contro il romano. Ma la carriera di Boldi (impossibile da riassumere, rimandiamo alla sua pagina Wikipedia) parte da lontano.

Nel 1963 è il batterista del gruppo musicale degli “Atlas”: per prpoblemi familiari dovrà interrompere, il nucleo originario sarà l’incubatore dei New Dada. Ma la batteria è il suo biglietto da vista nel mondo dello spettacolo: diversi gruppi per far ballare una generazione.

Di uno di questi il cantante è Claudio Lippi. Ma poi accompagnerà Ricky Gianco, Al Bano, fino all’orchestra di Gino Paoli che si esibisce alla Buussola. Durante queste session incontra Christian De Sica, che fa il cantante. Poi, nel 1968, entra al Derby di Milano: prima come batterista, poi come cabarettista.

Il Derby è l’università del comico. Qualche nome con cui ha diviso il palco: Enzo Jannacci, Cochi e Renato, Giorgio Gaber, Bruno Lauzi, Giorgio Faletti, Umberto Bindi, Gino Paoli, Paolo Villaggio, I Gufi, Walter Valdi, Gianfranco Funari, Felice Andreasi.