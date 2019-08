ROMA – Massimo Boldi è stato vittima di un incidente sulla via Aurelia. L’attore 74enne, alla guida della sua auto, ha sbandato, forse per un colpo di sonno, ed è andato a sbattere contro il guardrail. Il tutto è accaduto la sera di domenica 4 agosto nei pressi di Grosseto, mentre Boldi era in viaggio verso Roma.

“Sono vivo per miracolo, me la sono vista davvero brutta. Sono vivo grazie al guardrail se non fosse stato lì a fermare la corsa dell’auto sulla quale viaggiavo, sarei morto“, ha raccontato l’attore a Il Tirreno.

Boldi si era fermato una mezz’oretta prima per mangiare qualcosa. L’attore è poi ripartito e sembrerebbe che è stato vittima di un improvviso colpo di sonno. Uscito fuori dalla carreggiata, la sua auto ha finito la corsa contro un guardrail e l’artista si è risvegliato a seguito dello scontro.

Fortunatamente Massimo Boldi non ha riportato ferite e nello schianto non sono rimaste coinvolte altre persone. Anche la sua auto non è rimasta danneggiata e così, superato lo spavento, il 74enne ha poi proseguito il suo viaggio. Ora Boldi, come lui stesso ha raccontato in alcune stories su Instagram, si sta godendo le vacanze in Puglia. (fonte IL TIRRENO)