ROMA – Massimo Boldi sembra aver trovato di nuovo l’amore. La fidanzata è Enrica Anna Tarolla, imprenditrice romana di “appena” 32 anni. La differenza tra di età tra i due è notevole: 73 anni per Boldi, 41 anni di differenza, ma non sembra pesare alle neo coppia C’è infatti chi ha avvistato l’attore e l’imprenditrice in atteggiamenti teneri a Milano e i due si mostrano insieme in più occasioni.

Ma chi è Enrica Anna Tarolla? Come riportato dal settimanale Oggi, si tratta di una imprenditrice che possiede un’agenzia che fornisce hostess e servizi per eventi. Di recente i due sono stati insieme a Sanremo e non mancano elogi reciproci e foto sui loro profili social.

D’altronde, proprio Enrica ha pubblicato delle foto con l’attore sul suo profilo Instagram e a un follower che ironicamente aveva scritto: “Boldi non ti molla più”, lei ha replicato: “Sono io che non mollo più lui”. Insomma tra i due c’è un buon rapporto, almeno di amicizia, ma in una vecchia intervista a La Zanzara Boldi aveva espresso il desiderio di concludere la sua vita con una donna più giovane di lui: “Farò la fine di Charlie Chaplin, finirò la carriera e la vita con una donna giovane”.