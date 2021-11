Massimo Cacciari chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, dove vive, laurea, biografia e carriera. Massimo Cacciari è ospite questa sera 16 novembre del programma Fuori dal coro. Il programma condotto da Mario Giordano è in onda su Rete4 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, famiglia, laurea, biografia di Massimo Cacciari

Massimo Cacciari è nato a Venezia il 5 giugno del 1944. Ha 77 anni. Di ascendenze emiliane per via paterna (il nonno Gino Cacciari, di Medicina, si era trasferito a Venezia per dirigere i cantieri navali della città), è figlio di Pietro, pediatra, e di una casalinga proveniente da una famiglia di artisti. Dopo il Ginnasio Liceo Marco Polo di Venezia, si laurea in Filosofia nel 1967 all’Università degli Studi di Padova, con una tesi sulla Critica del Giudizio di Immanuel Kant, con relatore Dino Formaggio. Da studente è collaboratore dei professori Carlo Diano, Sergio Bettini e Giuseppe Mazzariol.

Moglie, figli, dove vive, vita privata di Massimo Cacciari

Della vita privata di Cacciari si sa ben poco. Il filosofo non si è mai sposato e non ha figli: “Bisogna aver letto Nietzsche per capire cosa significa dire di sì, quando chiede: hai scavato il fondo della tua anima? Sei pronto a dire ‘per sempre’? Vale anche per essere padre; infatti, non ho avuto figli”, ha dichiarato Cacciari. Le notizie riguardo la residenza di Cacciari risalgono a qualche anno fa: dovrebbe vivere ancora a Milano.

Atttività accademica e politica: la carriera di Massimo Cacciari

Nel 1980 Cacciari diviene professore associato di Estetica presso l’Istituto di Architettura di Venezia, dove nel 1985 diventa professore ordinario. Nel 2002 fonda la Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele a Cesano Maderno, di cui è preside fino al 2005. Cacciari è tra i fondatori di alcune riviste di filosofia politica, che hanno segnato il dibattito dagli anni sessanta agli anni ottanta, tra cui Angelus Novus, Contropiano, il Centauro, Laboratorio politico.

Cacciari è anche autore di oltre 60 libri, tra opere e saggi, come Krisis (1976), Dallo Steinhof (1980), Icone della legge (1985), L’angelo necessario (1986), Della cosa ultima (2004), Hamletica (2009), Il Lavoro dello Spirito (2020). Tra i numerosi riconoscimenti ottenuti da Cacciari si ricordano la laurea honoris causa in Architettura conferita dall’Università degli Studi di Genova, la laurea honoris causa in Scienze politiche conferita dall’Università di Bucarest e la laurea honoris causa in “filologia, letteratura e tradizione classica” conferita dall’Università di Bologna.

Attualmente Cacciari è Presidente della fondazione Gianni Pellicani e insegna Pensare filosofico e metafisica presso la Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI MASSIMO CACCIARI

Nel 1993 Cacciari viene eletto sindaco di Venezia, carica che manterrà per sette anni. Nel 1999 si candida alle elezioni europee per I Democratici e l’anno successivo si candida alla presidenza della Regione Veneto, ma viene sconfitto dal rappresentante del Polo per le Libertà Giancarlo Galan. E’ ancora sindaco di Venezia nel 2005, conquistando il voto moderato e aggiudicandosi la poltrona di primo cittadino con appena duecento voti di vantaggio sull’avversario. Nel 2010 annuncia di volere abbandonare l’attività politica a conclusione del mandato da primo cittadino.