Massimo Cacciari, come passerà il Natale? “Farò un’orgia in piazza San Marco a Venezia”

“Farò un’orgia in piazza San Marco a Venezia”, dice il filosofo Massimo Cacciari in collegamento con Cartabianca su come passerà il giorno di Natale. L’ex sindaco proprio di Venezia scherza e lancia una provocazione in collegamento con Bianca Berlinguer. La conduttrice gli ha rivolto la fatidica domanda su “come passerà il Natale” e Cacciari senza nemmeno pensarci troppo ha affermato: “Un’orgia in piazza…”.

Poi si è subito corretto: “Un assembramento, un comizio… ma cosa vuole che faccia? Mi vedrò con qualche amico, come sempre, e se prima ne incontravo sette saranno tre. Faremo cin cin sperando che il 2021 sia meno sciagurato del 2020“. Insomma voleva essere una battuta che però ha lasciato di sasso Bianca Berlinguer, e infatti il filosofo ha subito corretto il tiro.

Massimo Cacciari: “Meglio non nascere in Italia”

“Usciremo da questa crisi con una montagna di 400 miliardi di debiti che ricadrà tutta sui nostri figli e sui nostri nipoti. Questo non è un paese per giovani, è un paese in cui è meglio non nascere”, dice Massimo Cacciari sulla crisi economica legata all’emergenza coronavirus.

Quindi Cacciari aggiunge: “Il modo in cui è stata affrontata la fine della prima ondata e la seconda è una sequela di clamorosi errori. Perché il liberi tutti così sconclusionato? Certo, bisognava riprendere, anche rischiando qualcosa. Ma perché le discoteche aperte? Non si poteva dire agli italiani di spendere i soldini per le vacanze all’interno dei confini? Ci voleva tanta fantasia”.

“Molti avevano largamente previsto la seconda ondata, ci siamo trovati esattamente nella stessa condizione in cui eravamo a marzo, con gli stessi casini tra governo e regioni. Se non si mette mano alla riforma delle regioni e di questo rapporto, in ogni crisi di questo tipo ci troveremo nelle medesime situazioni. Ora è ovvio che bisognerà stare attenti durante le vacanze di Natale”, conclude Cacciari. (Fonte Cartabianca).