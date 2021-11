Massimo Cannoletta chi è: età, moglie, figli, L’Eredità, Oggi è un altro giorno e vita privata del divulgatore, ospite fisso della trasmissione del pomeriggio di Rai 1.

Dove e quando è nato: età di Massimo Cannoletta

Massimo Cannoletta è nato ad Acquarica, in provincia di Lecce, nel 1974. Al momento ha dunque 47 anni di età. Si è laureato in Scienze Politiche ma da molti anni fa il divulgatore storico, artistico e musicale. Come si vede sul suo profilo Instagram Massimo Cannoletta è una persona che viaggia molto, infatti ha compiuto due volte il giro del mondo quando lavorava a bordo di una nave da crociera. Parla 5 lingue.

Moglie, figli, fidanzata: la vita privata di Massimo Cannoletta

Di lui si molto poco, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Massimo Cannoletta infatti non sembra avere moglie (e nemmeno una fidanzata) e figli, o almeno non ne ha mai parlato ma sempre spulciando il suo profilo Instagram, non ve ne è traccia.

Massimo Cannoletta super campione de L’Eredità

Le competenze messe in mostra a L’Eredità hanno fatto sì che il suo soprannome oggi sia Google vivente. Di professione è divulgatore culturale nel campo dell’arte, della storia e della musica. A causa del Covid, però, non lavora da aprile dello scorso anno. Cura anche anche un podcast, dal titolo Massimo 20 in cui si occupa di arte e cultura.

Il 46enne è stato campione per diverse settimana de L’Eredità. Già nel 2005, quando alla conduzione c’era ancora Amadeus, provò a vincere. In quel caso, però, Massimo restò in gara soltanto pochi minuti perché venne eliminato al primo round. In un’intervista a Tvblog, Massimo Cannoletta ha descritto il conduttore Flavio Insinna come “una persona con un’energia favolosa, ha gli occhi buoni, un gentiluomo di altri tempi. Non è la persona che diventa simpatica quando si accende la luce rossa: quando arriva lui è veramente festa”.

Massimo Cannoletta a Oggi è un altro Giorno

Le capacità e la cultura di Massimo Cannoletta lo hanno reso un ospite fisso di Oggi è un altro giorno, la trasmissione del primo pomeriggio di Rai 1, condotta ogni giorno da Serena Bortone. Qui Massimo si diverte a ripercorrere l’almanacco del giorno e i grandi avvenimenti accaduti nella data in cui va in onda la puntata.