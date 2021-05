Massimo Caputi chi è, età, altezza, moglie, figli, vita privata, Federterme, vero nome, biografia e carriera dell’amministratore delegato italiano. Caputi è tra gli ospiti della puntata odierna di Quarta Repubblica.

Data di nascita, peso e altezza di Massimo Caputi

Massimo Caputi è nato a Chieti nel 1952. Non abbiamo informazioni sul peso e sull’altezza ma sappiamo che è noto a tutti per il suo nome di battesimo. Attualmente, ricopre la carica di presidente di Federterme e partecipa alle trasmissioni televisive proprio per parlare della situazione di questo settore in ottica restrizioni da Covid 19.

La vita privata di Massimo Caputi, ha una moglie e dei figli?

Francamente non sappiamo nulla della sua vita privata perché sia in televisione che sui social network, non ne parla mai. Così come non ci sono notizie su moglie e figli nemmeno nelle varie biografie che possiamo trovare in rete sul suo conto.

Massimo Caputi, Federterme e tutti gli incarichi che ha ricoperto in carriera

Attualmente ricopre la carica di presidente di Federterme ma su Linkedin, che è il social network del mondo del lavoro, ha caricato un elenco con tutte le sue esperienze professionali. Riportiamole di seguito:

* Vice Presidente di Assoimmobiliare, Associazione dell’Industria Immobiliare Italiana, aderente a Confindustria.

* Vice Presidente Esecutivo Prelios con delega allo sviluppo

* Partner Feidos

* Direttore esecutivo per lo sviluppo del mercato italiano di IDeA FIMIT sgr dal 2011 al 2012

* Amministratore delegato di FIMIT sgr dal 2001 al 2011

* Amministratore delegato di SVILUPPO ITALIA Spa dal 2002 al 2005

* Amministratore delegato di GRANDI STAZIONI dal 1996 al 2001

* Amministratore delegato di Proger dal 1983 al 1996.