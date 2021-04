Chi è Massimo Ceccherini: età, altezza, moglie, figli, dove vive, video da ubriaco, Instagram, vita privata e biografia dell’attore e regista. Il suo nome è indissolubilmente legato a Leonardo Pieraccioni e alla cosiddetta scuola dei comici fiorentini. Andiamo a conoscerlo più nel dettaglio.

Dove e quando è nato, età, altezza, biografia di Massimo Ceccherini

Massimo Ceccherini è nato a Firenze il 23 maggio 1965. Allo stato attuale ha dunque quasi 56 anni. E’ del segno zodiacale dei Gemelli. La sua altezza dichiarata è di 1,70 metri e il suo peso forma è di circa 69 chili.

Suo padre era un imbianchino, e anche Massimo sembrava destinato a seguire le orme paterne. Ma il mondo dello spettacolo, che ha sempre esercitato su di lui un grande fascino, lo ha letteralmente rapito. Debutta in televisione partecipando a La corrida di Corrado. Per tanti anni porta avanti la carriera del cabarettista a fianco dell’amico Alessandro Paci. Il pubblico televisivo comincia a conoscerlo a metà degli anni 90, nel programma cabarettistico di Videomusic (poi TMC 2) Aria fresca, presentato da un giovane Carlo Conti.

Moglie Elena Labate, figli, dove vive e Instagram: vita privata di Massimo Ceccherini

La storia tra Elena Labate e Massimo Ceccherini ha un alone di mistero. L’attore l’ha più volte nominata come “la mì moglie”, ma non è chiaro se ci sia stato un matrimonio o meno. Di certo i due non hanno figli. La coppia vive a Cireglio, in provincia di Pistoia.

Elena è originaria di Reggio Calabria. Un aneddoto a lei legato riguarda L’Isola dei Famosi 2017, quando Massimo partecipò come concorrente. L’attore toscano abbandonò il reality in seguito a un litigio con Raz Degan e Moreno. Ceccherini aveva accusato Degan di aver insultato la moglie.

Massimo Ceccherini ha un profilo ufficiale su Instagram, su cui posta un po’ di tutto. Momenti di vita professionale e di vita privata, video e foto.

Massimo Ceccherini e il video da ubriaco per strada

Qualche anno fa diventò virale (come si dice in questi casi) un video in cui Massimo Ceccherini sembrava ubriaco. Nel video lo si poteva sentire insultare i passanti che lo riprendevano nel pieno centro di Firenze e qualcuno disse anche di aver sentito delle bestemmie.