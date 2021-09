Massimo Ciavarro chi è: dove e quando è nato, età, moglie, figlio Paolo Ciavarro e vita privata. Massimo Ciavarro sarà uno degli ospiti di questa sera, lunedì 27 settembre, del programma di Rai Uno I Soliti Ignoti.

Dove e quando è nato, età e carriera di Massimo Ciavarro

L’attore Massimo Ciavarro nasce a Roma il 7 novembre del 1957 e ha 63 anni di età. Ne compirà 64 il prossimo novembre. Rimasto orfano del padre Domenico a 14 anni, con due sorelle minori, cominciò ad essere conosciuto negli anni settanta. Specialmente al pubblico femminile, in qualità di protagonista di fotoromanzi per il settimanale Grand Hotel. Una notorietà che gli permise di partecipare in alcune commedie come Sorbole… che romagnola del 1976, Sapore di mare 2 – Un anno dopo (1983). Ma anche Grandi Magazzini del 1986.

Per un periodo è stato lontano dal mondo del cinema e si è dedicato a diverse imprese, ha fondato un’azienda agricola, che oggi non ha più. Quindi Massimo Ciavarro è tornato nel mondo dello spettacolo sia come attore, sia come produttore cinematografico insieme alla sua ex moglie Eleonora Giorgi. È stato anche docente di un corso di Produzione cinematografica all’Università Luiss di Roma.

Nel settembre 2008 Massimo Ciavarro è uno dei concorrenti della sesta edizione de L’isola dei famosi condotta da Simona Ventura. Nel marzo del 2010 ha partecipato alla fiction con Massimo Boldi, Barbara De Rossi e Enzo Salvi Fratelli Benvenuti, nel ruolo di Angelo. Nel 2013 partecipa come concorrente alla seconda edizione del reality Pechino Express con il figlio Paolo: vengono eliminati nel corso dell’ottava puntata.

Vita privata di Massimo Ciavarro: moglie e compagna

Della vita privata di Massimo Ciavarro sappiamo che per tanti anni ha avuto come moglie l’attrice Eleonora Giorgi. I due hanno divorziato dopo 12 anni di matrimonio da cui è nato anche un figlio, Paolo, nel 1991. A Vieni Da Me, ospite di Caterina Balivo, Massimo Ciavarro aveva rivelato che Eleonora aveva tutte le buone ragioni per richiedere il divorzio. Nonostante la separazione, i due continuano ad avere un buon rapporto per il bene del figlio.

Dopo la fine della sua storia con Eleonora Giorgi, Massimo Ciavarro nel 2016 a Domenica Live dichiara di aver ritrovato l’amore. La sua compagna è Francesca, di cui non si conosce nulla a parte il fatto che è molto lontana dal mondo dello spettacolo.

Massimo Ciavarro e il figlio Paolo Ciavarro

Dopo aver visto età, moglie e compagna, vediamo il figlio di Massimo Ciavarro, Paolo Ciavarro, che fa parte del mondo dello spettacolo. Dopo Pechino Express con il padre ha partecipato a Forum. Poi nel 2017 co-conduce, con Stefano De Martino e Marcello Sacchetta, il day-time di Amici. Nel 2020 partecipa alla quarta edizione del reality show Grande Fratello VIP, condotta da Alfonso Signorini, dove conosce l’influencer Clizia Incorvaia ex di Francesco Sarcina) con la quale è attualmente fidanzato.

Si classifica al secondo posto con il 44% dei voti contro Paola Di Benedetto, vincitrice dell’edizione. Proprio con Paola di Benedetto e Giulia Salemi conduce il programma Disconnessi on the road trasmesso il mercoledì in seconda serata su Italia 1. Dal 2 settembre 2020 rientra a far parte del cast di Forum e de Lo Sportello di Forum.