Massimo Colantoni, chi è? Instagram, negozio, Lazio e... Temptation Island

ROMA – Scrivi Massimo Colantoni su Google e il primo suggerimento è… Instagram. Quindi ecco subito la prima informazione su di lui: questo il link al suo profilo Instagram. O meglio: questo era il link al profilo Instagram di Massimo. Il profilo, infatti, ora non è più raggiungibile. Quindi… quindi è stato, almeno al momento, cancellato.

Ma chi è Massimo Colantoni? Massimo, nato a Roma il 14 novembre del 1990, è per prima cosa un grande tifoso della Lazio. Tanto che il suo profilo Instagram, o meglio, il suo fu profilo Instagram era: massimo_ssl. Non proprio difficilissimo capire per cosa sta SSL. Lo ricordiamo per i non esperti di calcio e dintorni: Società Sportiva Lazio.

Comunque: Massimo ha frequentato l’Alberghiero, ha una sorella di nome Valeria e ha una grande passione per gli animali (ha un cane di nome Xena). E non solo. Per non farsi mancare niente, ma proprio niente, Massimo ama anche il reggaeton.

Il nostro, dopo aver lavorato come agente immobiliare, ha aperto un negozio di abbigliamento in via Tiburtina.

Ok. Ok. Ora sappiamo tutto su di lui. Ma… Ilaria? Già, Ilaria. Massimo e Ilaria sono fidanzati da due anni e mezzo.

“Le cose – ha spiegato Massimo nel suo video di presentazione – hanno iniziato a cambiare quando siamo andati a convivere. Io mi sono sentito un po’ troppo chiuso e quindi me la sfogavo uscendo. Io ad oggi mi rendo conto che dentro casa mia non sono più me stesso. È diventata una situazione molto pesante. Vorrei farmi una partita alla Playstation in tutta calma e serenità. Cosa che, per assurdo, non posso fare”.

La seconda puntata di Temptation Island.

