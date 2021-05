Chi è Massimo Dapporto, moglie Stefania Longo, età, altezza, figli, vita privata, vero nome, biografia e carriera dell’attore. Dapporto sarà tra gli ospiti odierni di Oggi è un altro giorno, trasmissione televisiva della Rai condotta da Serena Bortone.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Massimo Dapporto

L’attore è nato a Milano l’8 agosto del 1945. Quindi ha 75 anni. Dapporto è alto 180 cm, invece non ci sono informazioni sul suo peso (che ovviamente è variabile). Lui non ha nomi d’arte, si chiama proprio così. Il padre si chiama Carlo ed il figlio si chiama Davide. Nella sua bacheca, il David di Donatello come miglior attore non protagonista.

La moglie Stefania Longo, i figli: vita privata di Massimo Dapporto

La moglie dell’attore si chiama Stefania Longo. Non ci sono molte immagini di lei sul web perché non è un personaggio pubblico. E quindi non è nemmeno un’attrice. Ha un negozio di abbigliamento per bambini. Stefania e Massimo hanno un figlio di nome Davide.

Massimo Dapporto tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno

L’attore sarà uno degli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno, programma di punta del pomeriggio di Rai 1. La trasmissione televisiva della Rai è condotta da Serena Bortone. In questo programma, l’attore parlerà dei suoi prossimi progetti professionali. Quasi certamente non parlerà di gossip o di vita privata perché è molto riservato da questo punto di vista.