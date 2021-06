Massimo Ferrero chi è, età, dove e quando è nato, mogli, figli, Manuela Ramunni, vita privata, patrimonio. L’imprenditore e dirigente sportivo Massimo Ferrero è ospite questa sera 7 giugno del programma In barba a tutto. Il programma condotto da Luca Barbareschi è in onda su Rai3 dalle 23:15.

Dove e quando è nato, età, biografia di Massimo Ferrero

Massimo Ferrero è nato a Roma il 5 agosto del 1951. Ha 69 anni. Nasce nel quartiere Testaccio. La nonna paterna è una soubrette dell’Ambra Jovinelli e recita con Macario. Il padre e suo fratello sono autisti di autobus e la madre ha un banco ambulante nel mercato a piazza Vittorio all’Esquilino. Poco interessato allo studio si reca spesso di nascosto agli studi di Cinecittà con Giuliano Gemma. Trascorre sei mesi in un carcere minorile, riferendo che la motivazione fossero le avance verso la figlia di una guardia.

Laura Sini, Manuela Ramunni e i figli Vanessa, Michela, Emma, Rocco Contento e Oscar: vita privata di Massimo Ferrero

Massimo Ferrero si sposa con Laura Sini, ereditiera dell’azienda casearia I Buonatavola Sini di Nepi, comune della provincia di Viterbo. Con lei Ferrero è contitolare di sei caseifici. Dal matrimonio ha una figlia, Emma. Le figlie Vanessa e Michela nascono invece da un precedente matrimonio mentre dalla successiva relazione con Manuela Ramunni nascono Rocco Contento nel 2013 e Oscar nel 2016.

La carriera di Massimo Ferrero

La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia a 18 anni, da factotum ad autista fino al ruolo di direttore di produzione dal 1974 al 1983. Nel 1983 raggiunge la qualifica di organizzatore generale prima e produttore esecutivo poi in film come Ultrà di Ricky Tognazzi ed altri, nel quale interpreta anche un piccolo cameo. Altro cameo nel film Camerieri del 1995.

Ferrero è soprannominato Er Viperetta e secondo il suo racconto questo soprannome non ha una connotazione negativa, essendogli stato dato da Monica Vitti, dopo aver difeso l’attrice da un aggressore. Lo stesso Ferrero, tuttavia, ha successivamente smentito questa versione. Ha raccontato che il primo a dargli questo soprannome è un costumista gay che, rivelatosi masochista, godeva delle botte che Ferrero gli dava reagendo alle sue avance.

Attraverso la Farvem Real Estate S.r.l. acquisisce 60 sale cinematografiche, 11 delle quali del gruppo Safin Cinematografica S.p.A. Gestisce circa 30 schermi nel centro di Roma, tra i quali lo storico Teatro Adriano. Nel 2016 viene premiato con il “Grand Prix Corallo città di Alghero” come personaggio dell’anno.

La Sampdoria

Il 12 giugno 2014 con la Vici S.r.l. rileva dalla San Quirico S.p.A. di Edoardo Garrone, a titolo gratuito, la Sampdoria, accollandosi circa 15 milioni di debiti. Ferrero comunque non ha mai nascosto le sue simpatie per la Roma, tanto che in passato aveva cercato anche di acquistarla, come anche la Salernitana. “Ho il cuore blucerchiato e la testa giallorossa”.

Il patrimonio di Massimo Ferrero

Un’inchiesta del 2016 de Il Venerdì ha stimato un fatturato per le aziende del patron blucerchiato pari a 10 milioni, risultando penultimo nella graduatoria dei presidenti della Serie A. Come presidente della Sampdoria Ferrero riceve uno stipendio di 20mila euro all’anno. Per il ruolo di amministratore delegato il suo compenso è di 960mila euro.