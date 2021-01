Sampdoria, Ferrero: “Non vogliamo tornare a giocare. Come lo spiego a Gabbiadini?” (foto Ansa)

Massimo Ferrero: “Figli? A volte mi hanno preso per un bancomat!”. Il suo show a Oggi è un altro giorno. Il presidente della Sampdoria è stato ospite nella trasmissione di Rai 1 condotta da Serena Bortone.

Nel corso della puntata odierna di Oggi è un altro giorno, Massimo Ferrero ha parlato soprattutto dei suoi otto figli (sei naturali più due adottati). Non sono mancate le battute che ha fatto ridere tutti in studio.

Massimo Ferrero: “Figli? Ne ho otto, è difficile ma meraviglioso”

Le dichiarazioni del patron della Sampdoria a Oggi è un altro giorno:

“Otto figli? È difficile però è meraviglioso. A volte mi hanno preso per un bancomat. Ho iniziato a lavorare quando avevo 10 anni, lavoravo con i cartoni, quando ancora non c’erano i supermercati… Ho realizzato il mio sogno di avere una famiglia numerosa“. “Perché ho chiamato uno dei miei figli Rocco Contento? L’ho chiamato così perché la felicità è un attimo, invece la contentezza dura sempre. La primogenita Vanessa? Ma io la chiamo Misciò Impossibol“.

Non è la prima volta che Ferrero parla dei suoi figli. In passato, al Corriere della Sera, aveva parlato dei due figli adottivi: “I miei due figli adottivi? Riccardo e Fabrizio che ho cresciuto io, ma hanno altri genitori”.

Invece, in una vecchia intervista al Messaggero, Ferrero aveva parlato delle squadre del cuore dei suoi figli: “Mio figlio Riccardo è biancoceleste. Emma, la mia figlia sedicenne che è la più romanista di casa. Fabrizio, uno dei due miei figli adottivi, mi hanno chiesto se a Marassi potevano tifare contro di me. Ormai il mio cuore è per trequarti della Sampdoria. Un quarto è giallorosso“.