Massimo Galli chi è, età, dove e quando è nato, università, moglie, figli, vita privata, Covid, biografia e carriera. Il professore Massimo Galli è ospite questa sera 12 gennaio del programma Zona Bianca. Il programma condotto da Giuseppe Brindisi è in onda su Rete 4 dalle 21:20.

Massimo Galli è nato a Milano l’11 luglio del 1951. Ha 70 anni. Si iscrive alla facoltà di Medicina e Chirurgia a Milano e consegue la laurea nel 1976. E’ specializzato in allergologia, immunologia clinica e malattie infettive. Dopo la laurea inizia a lavorare presso l’Ospedale Sacco di Milano.

Riguardo la vita privata di Galli non si hanno informazioni. Non ha nessun profilo social. Non si hanno informazioni sulla moglie o su eventuali figli. Vive e lavora a Milano. Galli, oltre all’italiano, parla anche l’inglese, il francese e lo spagnolo. È autore di centinaia di pubblicazioni scientifiche su riviste specializzate ed è segretario di due organizzazioni di volontariato.

Nei primi giorni di gennaio, Galli ha spiegato nel corso della trasmissione Mattino5 di aver contratto il Covid. “Stamattina sto discretamente meglio, ma sono stato una schifezza. Faccio outing, verosimilmente il 31 dicembre qualcuno mi ha passato omicron, nonostante sia in pensione e nonostante abbia condotto una vita ritiratissima vedendo pochissime persone”.

La carriera di Massimiliano Galli