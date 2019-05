ROMA – Massimo Giletti si muove verso la Rai e attacca Barbara D’Urso: “Per me l’informazione è altro, sono contro una certa morbosità che può produrre effetti negativi su chi non ha gli strumenti per filtrare la realtà”.

La stilettata è stata lanciata dal popolare conduttore di Non è l’Arena, il programma della domenica sera di La7, sul settimanale di gossip Chi diretto da Alfonso Signorini.

Di recente lo stesso Giletti aveva citato la collega in termini non positivi: “Avete fatto un corso della D’Urso?” aveva domandato a dei suoi ospiti presenti in studio che avevano alzato troppo i toni.

E sul magazine ha ribadito il proprio pensiero, ricordando anche che le trasmissioni condotte dalla D’Urso (Pomeriggio 5, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso) sono testate giornalistiche. “Per me l’informazione è altro, non voglio polemizzare con chi fa una tv anche di successo, ma sono contro l’esasperazione dialettica del nulla. Una certa morbosità può produrre effetti negativi su chi non ha gli strumenti per filtrare la realtà”, ha chiarito Giletti che, nonostante il bilancio più che positivo del suo programma sul settimo canale, sembrerebbe felice di tornare in Rai: “Ci ho passato 27 anni, mi lega un amore profondo a quei muri che, poi, raccontato la mia vita. Quando passo davanti a viale Mazzini non riesco a restare indifferente”.

Voci di corridoio avevano ipotizzato che proprio lui potesse prendere il posto di Fabio Fazio, avversato dal governo ed in particolare dal vicepremier Matteo Salvini. Ma Giletti non ci sta: “Per tornare non vorrei mai il posto di Fabio Fazio. Fazio è un grandissimo professionista, starei attento a privarmi di un personaggio importante. Ridurgli lo stipendio? Beh, certamente ha un grande procuratore…”.

Intanto, comunque, domenica 19 maggio sarà ospite di Domenica In. Chissà che non sia solo un primo ritorno. (Fonte: Chi)