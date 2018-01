ROMA – Un busto di Mussolini in casa, Sabrina Ferilli come donna dei sogni (da ospitare in tv) e una strana voce su Fabio Fazio: Massimo Giletti si racconta in un’intervista a Piero Degli Antoni per Il Giorno.

Il conduttore di Non è l’Arena ricorda quando è stato il momento in cui ha capito che doveva andarsene dalla Rai: “A giugno: guardavo negli occhi il direttore generale e ho capito che non mi stava dicendo la verità”.

L’offerta che gli avevano fatto in Rai era “di fare dei reportage che però sarebbero stati mandati in onda solo in agosto e a patto che riguardassero solo Paesi stranieri. Rispetto zero”, dice al Giorno.

E il cronista gli cita una “teoria curiosa: a volere il suo allontanamento sarebbe stato Fabio Fazio. La sua collocazione alla domenica pomeriggio lo avrebbe infastidito perché gli argomenti di giornata e anche gli ospiti illustri sarebbero stati anticipati dall’Arena…”. “È una teoria che circola da un po’ e potrebbe anche contenere delle verità, risponde Giletti. Però Fazio mi ha assicurato che non è stato lui, e se me l’ha detto perché non dovrei crederci?”.

Quando era in Rai faceva ascolti che arrivavano al 20% di share e diceva apertamente quanto guadagnava: “450mila euro lordi all’ anno”. Adesso rifiuta di farlo, “perché lavoro per un gruppo privato. Non devo rendere conto ai contribuenti. Quando invece incassi soldi pubblici si ha il dovere di dirlo”,

In casa, confessa, ha un busto di Mussolini, ma la politica non c’entra:

“Sono un appassionato di Futurismo, e tra le opere d’arte che possiedo ce n’è anche una del 1932 di Thayat, futurista fiorentino: un meraviglioso bronzo che ritrae Mussolini, ma è particolare, è persino difficile riconoscerlo”.