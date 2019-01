ROMA – “Vedo una luce in fondo al tunnel, qualcosa succederà a giugno”: Massimo Giletti ironizza con Fiorello sull’ipotesi di un suo ritorno in Rai durante una telefonata semiseria trasmessa nel corso del varietà radiofonico ‘Il Rosario della Sera‘, in onda su Radio Deejay.

“Stai andando a parlare con il direttore generale Rai Salini?”, chiede Fiorello al conduttore. “Sono in treno, è buio, c’è la nebbia, non capisco dove sono, se sono in Rai o se sono a La7, non si capisce Fiore. Ci vorrebbe un faro illuminante”, risponde ironico Giletti. “Lo so che ci sarai su Rai1 con la tua Arena”, ribatte Fiorello. “L’unico vantaggio che avrei – replica Giletti – è che forse non dovrei pagare tutti i filmati per fare uno speciale su di te. Sono costati tanto, però è stato un successo di ascolti”, spiega a proposito dello spazio dedicato allo showman nella sua trasmissione ‘Non è l’Arena’ su La7.

“Il prossimo speciale lo farai su Fazio?”, ironizza ancora Fiorello. “Potrebbe essere un’idea, ma temo che non avrei lo stesso successo che ho avuto con te”, ribatte Giletti. “A noi fa piacere se torni in Rai – conclude lo showman – già vedo il titolo del programma: ‘Che arena che fa’”.